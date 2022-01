Disguised Toast obtient une interdiction de Twitch pendant un mois pour le streaming d’anime

« Je vais vous faire me faire confiance. Et quand tu m’auras dit tout ce que j’avais besoin de savoir, je te bannirais. » Image : Disguised Toast / Viz Media / Kotaku

Lundi, le streamer de variétés Jeremy « Disguised Toast » Wang a été banni de Twitch pour avoir regardé Death Note, un anime Shonen de 2007 sous licence Viz Media. Ce que beaucoup espéraient n’était qu’une courte interdiction, surtout après la suspension d’Imane « Pokimane » Anys pour seulement 48 heures pour un acte similaire, pourrait s’étendre sur un mois entier, selon un récent tweet de Disguised Toast.

Il semble que l’interdiction soit due au fait que Disguised Toast a regardé « des heures et des heures » d’anime sans ajouter aucun de ses propres commentaires. Cela a été surnommé le « TV Meta » au sein de Twitch, dans lequel les streamers, petits et grands, regardent et réagissent au cinéma et à la télévision en direct sur leurs chaînes. Tout le monde le fait, de Pokimane à Félix « xQc » Lengyel, qui aurait diffusé en streaming Hunter x Hunter de Viz Media sans être banni. Pas encore en tout cas.

Des streamers comme Hasan « Hasanabi » Piker, Ludwig « Ludwig » Ahgren, et Thomas « Sodapoppin » Morris ont mis en garde contre la nouvelle méta de Twitch, qui est prête pour les retraits DMCA de la même manière que la musique l’était quelques années plus tôt. Et pourtant, les gens tentent leur chance en regardant des films et la télévision en direct avec des milliers, voire des millions, de leurs fans sur la plateforme.

La question a du sens. Les streamers ne possèdent pas les droits sur le contenu qu’ils diffusent, donc le rediffuser est, théoriquement, contraire aux règles de la plate-forme. Pour que quelque chose relève de l’utilisation équitable, vous devez « transformer » le contenu, et Twitch ne comprend pas toujours le commentaire comme transformateur. C’est pourquoi les jeux vidéo sont un peu différents, car non seulement vous donnez votre propre commentaire, mais l’expérience d’aucun streamer n’est exactement la même que celle d’un autre.

Pourtant, ce qui se passe est révélateur de la négligence de Twitch à appliquer les normes à tous les niveaux. Bon nombre des plus grandes stars de la plate-forme connaissent les lois sur le droit d’auteur, donc diffuser délibérément du contenu protégé par le droit d’auteur est une configuration pour une interdiction. Mais ce que ce « TV Meta » fera à long terme, si Twitch est suffisamment dérangé par cela, c’est de créer des règles plus strictes qui nuiront aux plus petites chaînes poursuivant les mêmes objectifs d’abonnés et le même nombre de diffusions en direct que leurs idoles. Parce que c’est le vrai problème ici : le « TV Meta » n’est qu’un autre moyen de gagner des abonnés, et si Twitch décide d’appliquer de manière sélective les grèves DMCA, alors tout le monde perd, pas seulement le plus gros et le plus visible sur la plate-forme.