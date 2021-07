Dish conclut un accord de 5 milliards de dollars avec AT&T pour utiliser son réseau 5G au milieu des querelles T-Mobile

in

Dish a décidé qu’il ne pouvait plus compter uniquement sur T-Mobile pour le prendre en charge tout en construisant son propre réseau 5G. La société a annoncé lundi avoir conclu un accord de services réseau (NSA) pluriannuel avec AT&T pour accéder à ses réseaux 4G et 5G, ce qui en fait le principal fournisseur de services réseau pour Dish et ses clients.

L’accord, d’une valeur de 5 milliards de dollars, permettra aux clients de Dish de puiser dans le réseau AT&T 5G pendant 10 ans. Cela inclut les abonnés Boost Mobile, Ting et Republic Wireless.

L’accord intervient à un moment difficile pour Dish, qui est en train de déployer son propre réseau 5G pour mieux concurrencer les meilleurs réseaux 5G aux États-Unis, dont AT&T. Jusqu’à présent, l’entreprise s’appuyait largement sur le réseau T-Mobile pour ses clients, dans le cadre de l’accord de fusion Sprint.

Malheureusement, T-Mobile et Dish ne se sont pas entendus sur beaucoup de choses depuis la fin de la fusion. Par exemple, Dish a contesté la fermeture anticipée du réseau 3G CDMA de T-Mobile, affirmant qu’il pourrait laisser ses millions de clients dans l’embarras. T-Mobile a également fait valoir que la FCC devrait retirer Dish de son spectre très convoité et le vendre aux enchères pour une utilisation dans les réseaux terrestres 5G.

Le nouvel accord avec AT&T parvient à abandonner une partie de la dépendance de Dish à l’égard de T-Mobile, qui est contractuellement tenu de soutenir Dish pendant sept ans alors que le nouveau transporteur continue de développer son réseau. Dish a ciblé la fin de 2021 pour activer son réseau 5G, avec “le premier réseau 5G natif du pays basé sur OpenRAN atteignant plus de 70% de la population d’ici 2023”.

À la suite du contrat de 10 ans, AT&T accordera à Dish une période de grâce de deux ans pour assurer une transition en douceur pour ses abonnés.