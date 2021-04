Dish déchire T-Mobile pour avoir été anticoncurrentiel à propos du plan de fermeture du réseau utilisé pour Boost Mobile

(Photo de fichier .)

Dish Network n’est pas satisfait de T-Mobile sur ses plans pour fermer un réseau encore utilisé par des millions de clients Boost Mobile de Dish. Dans une lettre à la FCC jeudi, Dish a critiqué l’opérateur sans fil basé à Bellevue, dans l’État de Washington, pour ce qu’il a appelé un comportement anticoncurrentiel.

Axios a d’abord rapporté le naissain.

Dish a acquis Boost dans le cadre de la fusion entre T-Mobile et Sprint, qui a été réalisée il y a un an. T-Mobile a vendu l’activité prépayée Boost de Sprint à Dish en tant que concession pour obtenir l’approbation fédérale de l’accord.

Dish s’appuie sur la technologie de réseau CDMA héritée de T-Mobile pour développer son propre réseau 5G. Mais il faudrait plusieurs années pour remplacer l’ancien service et transférer la majorité des 9 millions de clients de Boost.

Axios a rapporté que Dish s’attendait à ce que T-Mobile ferme le réseau CDMA dans trois à cinq ans, mais cette date ressemble maintenant plus au 1er janvier 2022.

«Au cours de sa vie antérieure en tant que« non-opérateur », T-Mobile a défendu des politiques qui encourageaient la concurrence, la propriété diversifiée du spectre et l’utilisation efficace du spectre. À quelle vitesse les choses changent », a déclaré Dish dans sa lettre. «Désormais, T-Mobile s’oppose aux mesures qui aideraient les nouveaux entrants et les petits fournisseurs à se concurrencer….»

La lettre indique que Verizon, avec seulement 1% de ses clients encore sur la technologie héritée, ne cherche pas à réduire son service CDMA avant 2023.

« Le dépôt de T-Mobile n’est que sa dernière tentative de faire preuve de force pour contrecarrer la concurrence », a ajouté la lettre de Dish.

Mettre à jour: T-Mobile a répondu à la plainte de Dish avec une déclaration à . plus tard jeudi:

«L’élimination progressive des technologies 2G / 3G dans l’industrie du sans fil est une évolution naturelle. Dans le cas de T-Mobile, cette transition est essentielle à la création du réseau 5G à ultra-haute capacité que nous nous sommes engagés à fournir aux clients et au gouvernement. Nous voulons tous nous assurer qu’aucun client n’est laissé pour compte, et nous suivons un processus éprouvé pour atteindre cet objectif.

«Tout ce que nous faisons ici est exactement conforme à l’accord que DISH a conclu avec nous il y a un an et demi, et nous avons été très proactifs et transparents sur le calendrier de cette transition avec tous nos MVNO, y compris DISH. Nous avons donné un préavis à DISH en octobre 2020 pour une transition au 1er janvier 2022 – bien plus que l’accord contractuel requis de 6 mois.

«Notre accord avec DISH indique également clairement qu’ils sont responsables de la migration des clients Boost, tout comme nous sommes responsables de la migration des clients Sprint, et nous sommes convaincus que DISH envisage déjà de prendre bien soin de ses clients concernés avant la date de transition. . Étant donné le préavis qu’ils ont reçu, seul un petit pourcentage de clients Boost devrait avoir besoin de mettre à niveau leurs téléphones d’ici la fin de cette année, et ces clients bénéficieraient généralement d’incitatifs et de promotions pour mettre à niveau leurs téléphones. »