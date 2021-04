Dish n’est pas très content de la fermeture du réseau 3G de Boost Mobile par T-Mobile

Dish a quelques mots de choix sur T-Mobile. Le 1er janvier 2022, l’opérateur Magenta doit fermer le réseau 3G CDMA hérité de la fusion Sprint pour réarmer le spectre pour le propre réseau de T-Mobile. Le déménagement, cependant, a pris Dish par surprise et le nouveau fournisseur de services sans fil en plein essor n’en est pas heureux. Dans une lettre adressée à la FCC (via Axios), Dish se plaint que le mouvement l’a aveuglé et que T-Mobile devrait attendre plus longtemps.

La lettre fait valoir qu’environ 9 millions de clients Boost Mobile seront touchés par la fermeture puisque l’opérateur prépayé appartient désormais à Dish dans le cadre de la fusion Spring-T-Mobile. Dish est autorisé à se greffer sur le réseau de T-Mobile pendant quelques années pendant qu’il construit le sien. Pourtant, apparemment, le calendrier que T-Mobile a fixé pour son arrêt CDMA n’a pas assez de temps pour que Dish s’adapte correctement aux clients qui l’utilisent toujours. Dish appelle T-Mobile pour s’être contredit avec des anticoncurrentiels comme celui-ci:

Au cours de sa vie antérieure en tant que «non-opérateur», T-Mobile a défendu des politiques qui encourageaient la concurrence, la propriété diversifiée du spectre et l’utilisation efficace du spectre. À quelle vitesse les choses changent … Nous espérons que T-Mobile reconsidérera sa décision de fermer le réseau CDMA prématurément afin que les abonnés Boost ne soient pas touchés et DISH puisse continuer à offrir aux consommateurs des choix compétitifs.

Même si l’accès CDMA ne faisait pas partie des termes de l’accord Sprint-T-Mobile, Dish s’attendait à ce que T-Mobile attende deux à trois ans avant de fermer l’ancien réseau. La lettre évoque ensuite la date d’arrêt du CDMA de Verizon, qui a récemment été prolongée pour une dernière fois au 31 décembre 2022 alors que «moins de 1% de sa clientèle accède toujours au réseau 3G de l’entreprise». C’est environ une année complète après la date d’arrêt de T-Mobile, malgré le nombre de clients qui en dépendent.

Cela dit, si T-Mobile s’engage à respecter son calendrier, les clients de Boost Network ont ​​encore beaucoup de choix abordables en ce qui concerne les nouveaux smartphones qui ne dépendent pas du CDMA. Certains des meilleurs téléphones Android bon marché comme le Moto G Fast fonctionneront sur le «réseau étendu» de T-Mobile. Il existe également de nombreux plans prépayés abordables sur certains des autres meilleurs transporteurs MVNO qui pourraient valoir la peine d’être examinés.

