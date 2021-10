DISH pour exploiter le réseau Helium 5G basé sur la blockchain

Helium s’associe au géant des services Internet DISH dans sa quête pour construire un réseau sans fil alimenté par l’utilisateur, a annoncé mardi la société.

L’accord marque la première collaboration entre Helium, un réseau Internet décentralisé avec plus de 250 000 hotspots, et un opérateur majeur. Apparemment lié au déménagement, DISH cherche à embaucher un « chef de produit de la monnaie numérique et de la chaîne de blocs », selon une offre d’emploi publiée mardi.

« DISH Wireless construit un réseau 5G de nouvelle génération pour perturber l’industrie du sans fil et alimenter l’innovation dans les transports, les soins de santé, l’éducation, la durabilité, la gestion urbaine et l’agriculture », a déclaré le message.

Le réseau d’Helium connecte les appareils à Internet à l’aide de LoRaWAN. Étant donné que le réseau est renforcé par l’ajout de nouveaux points d’accès, les opérateurs de réseau sont récompensés par le HNT natif d’Helium, un jeton extrait par les points d’accès eux-mêmes.

Selon un communiqué de presse, Helium dit avoir 3,5 millions de hotspots supplémentaires en rupture de stock et plus de 50 nouveaux fabricants en attente d’être approuvés pour construire et vendre du matériel compatible avec l’hélium.

La société considère les commandes en souffrance comme une « prévision glissante sur 12 mois » de la croissance de la société, a déclaré Frank Mong, directeur de l’exploitation d’Helium, à CoinDesk dans une interview.

Les hotspots sont exploités en partenariat avec FreedomFi, une entreprise 5G spécialisée dans les réseaux privés.

Lire la suite: A16z mène une vente de jetons de 111 millions de dollars pour le HNT d’hélium

En août, Helium a conclu une vente de jetons de 111 millions de dollars dirigée par Andreessen Horowitz (a16z), qui a déclaré avoir été impressionné par les incitations à la croissance alimentées par des jetons de la société.

« En utilisant la technologie d’Helium Network et le modèle d’incitation basé sur la blockchain, DISH est un pionnier dans la prise en charge d’une toute nouvelle façon de connecter les personnes et les choses », a déclaré le PDG d’Helium, Amir Haleem, dans un communiqué de presse. « Les points d’accès 5G basés sur CBRS seront déployés par les clients, créant des opportunités pour les utilisateurs, les partenaires et l’ensemble de l’écosystème. »

DISH a déclaré dans un communiqué de presse qu’il n’était « pas étranger à la blockchain », ayant accepté les paiements en bitcoins dès 2014.

HNT a fait un bond aux nouvelles, passant de 21,85 $ à 22,66 $, selon CoinGecko.

MISE À JOUR (26 octobre, 14:11 UTC): Ajoute la réaction des prix HNT.