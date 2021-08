Dish s’apprête à lancer son réseau 5G bientôt avec une version bêta très limitée

in

Dish Wireless a travaillé dur pour construire un réseau 5G à l’échelle nationale, et à partir de septembre, les gens pourront enfin voir sur quoi il travaille. Tel que rapporté par The Verge, le service sans fil 5G de Las Vegas de Dish est dans la phase finale de construction et entrera en phase de test bêta d’ici la fin septembre. Cela a été révélé par les dirigeants lors de son appel aux résultats du 9 août.

Le test bêta durera au moins 90 jours et sera utilisé pour recueillir les commentaires des clients sur le réseau. Le test utilisera principalement le propre réseau 5G de Dish, bien que l’itinérance soit possible à partir de son nouveau partenaire AT&T ainsi que de T-Mobile.

Dish dispose d’une quantité importante de spectre en bande basse à utiliser pour son réseau 5G, y compris une partie du spectre de 800 MHz qu’il a obtenu dans le cadre de l’achat de Sprint par T-Mobile. Ce sera similaire à la couverture 5G réalisée par AT&T et T-Mobile avec un spectre similaire, bien que le réseau de Dish soit entièrement 5G dès le début.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dish possède actuellement Boost Mobile, Ting et Republic Wireless, s’appuyant principalement sur le réseau de T-Mobile pour la couverture LTE et 5G. On ne sait pas comment le futur service de Dish se comparera aux meilleurs forfaits de téléphonie mobile actuellement disponibles, mais une concurrence accrue est une excellente chose pour les consommateurs.

Dish a également révélé dans un communiqué de presse qu’il avait perdu 201 000 abonnés au deuxième trimestre de 2021. Dish compte toujours 8,90 millions d’abonnés sans fil, mais devra travailler rapidement pour les garder compte tenu de l’agressivité avec laquelle T-Mobile les poursuit.

Si vous souhaitez tester ce réseau par vous-même, vous pouvez vous inscrire sur Project Genesis pour être averti lorsque votre région sera prête.