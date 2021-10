Dish TV demandera une nouvelle prolongation pour tenir l’AGA

Il s’agit également de garantir le respect de toutes les lois et directives applicables en la matière, a déclaré Dish TV dans un avis de bourse.

Dish tv india envisage de demander une prolongation d’un mois pour convoquer son AGA, à la suite de problèmes découlant d’une demande déposée par son principal actionnaire Yes Bank.

C’est compte tenu des problèmes découlant de l’attente d’une demande déposée par Yes Bank devant le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal.

Le conseil d’administration de la société a approuvé de demander du temps jusqu’au 31 décembre pour tenir son assemblée générale annuelle pour l’exercice 2021. Il fera une « demande requise » auprès du registraire des sociétés de Mumbai, a ajouté la société.

