Dish TV rapporte un bénéfice de Rs 35,4 crore au T2FY22

L’opérateur de diffusion directe (DTH) Dish TV India a signalé une baisse de 45,1% de son bénéfice à Rs 35,4 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021-22 (FY22). C’était Rs 65,4 crore au trimestre correspondant de l’année dernière. Les revenus d’abonnement consolidés ont chuté de 14,8% à Rs 644,5 crore pour le trimestre contre Rs 765,7 crore au même trimestre il y a un an. De plus, la société a connu une baisse de 15,1% des revenus d’exploitation à Rs 718,1 crore, par rapport à Rs 846,4 crore au deuxième trimestre de l’exercice 2020-21 (FY21). Cependant, ses revenus publicitaires sont passés de Rs 8,3 crore à Rs 11,6 crore au cours du trimestre correspondant de FY21.

« Le conseil d’administration, lors de sa réunion tenue aujourd’hui, a approuvé et pris acte des résultats financiers consolidés non audités de Dish TV India Limited et de ses filiales pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 », a déclaré la société dans un communiqué.

La société a prétendu ajouter six abonnés lakh au niveau brut. Cependant, il n’a pas été en mesure d’ajouter d’abonnés au niveau net. Il a cité le fait de donner la priorité au remboursement de la dette plutôt qu’à l’ajout de nouveaux abonnés comme raison des ajouts négatifs. La société a remboursé une dette de Rs. 69,7 crore au cours du trimestre pour arriver à une dette de clôture de Rs. 556,6 crore, ajoute le communiqué.

« Nous continuons de rester concentrés sur nos efforts pour améliorer les performances commerciales en utilisant des outils qui améliorent l’expérience de visionnage des abonnés à la fois sur l’offre traditionnelle et sur l’offre OTT. Nous restons sensibles à l’évolution des besoins des consommateurs et attendons avec impatience de nouveaux lancements et une base d’audience plus large », a déclaré Anil Dua, PDG du groupe, Dish TV India Limited.

Dish TV a déclaré des dépenses totales de Rs 291.2 crore pour le trimestre, 40,5% des revenus. Les dépenses totales de l’entreprise ont diminué de 9,3% par rapport à 321,1 crores de Rs au deuxième trimestre de l’exercice 21.

