Dish TV reçoit une demande de Yes Bank pour appeler EGM

Après avoir publié l’avis de Yes Bank, elle avait également fait les demandes nécessaires aux prêteurs pour obtenir leur consentement pour les changements de conseil d’administration et les approbations sont attendues, avait déclaré Dish TV dimanche.

Dish TV India a annoncé jeudi avoir reçu une demande de son principal actionnaire, Yes Bank, de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour demander la révocation de certains administrateurs, dont le directeur général Jawahar Lal Goel.

La société a reçu une “lettre de réquisition” datée du 21 septembre, lui demandant de convoquer une AGE, a déclaré Dish TV India jeudi lors d’une rencontre boursière.

“Nous comprenons que la société est tenue de demander l’approbation du ministère de l’Information et de la radiodiffusion (MIB) dans le cadre de la nomination des nouveaux administrateurs”, la lettre de Yes Bank, dont une copie a été envoyée par Dish TV aux bourses, mentionné.

Dans ce cas, la révocation des administrateurs sera effective à compter de la date des approbations, ajoute la lettre de Yes Bank.

Dish TV fait partie du groupe Essel et est dirigé par Jawahar Goel, le frère du patriarche du groupe Zee, Subhash Chandra. Yes Bank détient une participation de 25,63 % dans le fournisseur de services de diffusion directe à domicile.

Yes Bank a déclaré que l’avis avait été émis alors que Dish TV “se livrait à des tactiques dilatoires” et qu’au lieu de soumettre les résolutions aux actionnaires, Dish TV demande maintenant une prolongation de la date de l’AGA sur la base de “raisons non fondées”, a allégué Yes Bank.

Les résolutions de révocation et de nomination des administrateurs devaient être soumises au vote lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de Dish TV convoquée pour le 27 septembre. Le 19 septembre, Dish TV avait demandé une prolongation pour la tenue de l’AGA, déclarant évaluer, analyser et assurer la conformité des approbations réglementaires et autres ».

La société n’a pas encore notifié de nouvelle date pour l’AGA.

Plus tôt, dans son avis du 6 septembre, Yes Bank avait demandé la destitution de cinq administrateurs de Dish TV, invoquant des problèmes de gouvernance. Outre Goel, le prêteur avait également demandé le retrait de Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang, Shankar Aggarwal et Ashok Mathai Kurien.

Yes Bank, dans sa lettre, a réitéré son allégation antérieure selon laquelle le conseil d’administration n’agissait pas conformément aux « bonnes normes de gouvernance d’entreprise » et les actionnaires importants en place n’ont pas une représentation équitable au sein du conseil. Ces actionnaires sont diverses banques et institutions financières, détenant environ 45% du capital de l’entreprise.

“Le conseil d’administration agit prétendument sur ordre de certains actionnaires minoritaires ne détenant que 6% des actions de la société”, a-t-il affirmé.

Cela était évident du fait que même si la banque avait demandé au conseil d’administration de “cesser et de s’abstenir” de lever des capitaux, le conseil d’administration avait annoncé son intention de lever 1 000 crores de roupies par le biais d’une émission de droits, a ajouté Yes Bank.

Le prêteur avait également sollicité la nomination de sept administrateurs, dont Akash Suri, Sanjay Nambiar, Vijay Bhatt, Haripriya Padmanabhan et Girish Paranjpe.

Les autres Yes Bank veut être nommé au conseil d’administration de Dish TV sont Narayan Vasudeo Prabhutendulkar et Arvind Nachaya Mapangada.

