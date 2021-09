Dish TV reporte l’AGA, la nouvelle date n’a pas encore été annoncée

Désormais, les entreprises auraient le temps de tenir leurs assemblées générales jusqu’au 30 novembre, contre six mois à compter de la clôture de l’exercice.

Dish TV India a reporté l’assemblée générale annuelle (AGA) convoquée à lundi, après que le gouvernement a accordé une prolongation générale de deux mois pour tenir l’assemblée des actionnaires.

L’AGA est reportée et le conseil d’administration décidera de la date révisée pour laquelle les approbations réglementaires requises seront demandées, a déclaré samedi Dish TV India dans un dossier boursier.

La société a déclaré avoir reçu des informations du registraire des sociétés du Maharashtra concernant l’extension.

Dans le sillage de l’épidémie de Covid-19, le ministère des Affaires sociales (MCA) avait prolongé de deux mois le délai légal de tenue des assemblées générales pour l’exercice 2020-21. Il s’agissait de soulager les entreprises touchées par la pandémie et le verrouillage qui a suivi dans le pays.

Désormais, les entreprises auraient le temps de tenir leurs assemblées générales jusqu’au 30 novembre, contre six mois à compter de la clôture de l’exercice.

Plus tôt le 19 septembre, Dish TV avait demandé une prolongation pour la tenue de l’AGA car elle avait besoin de « suffisamment de temps pour évaluer, analyser et assurer la conformité des approbations réglementaires et autres ». Cela fait suite à un avis spécial de Yes Bank, qui détient une participation de 25,63 % dans le fournisseur de services de diffusion directe à domicile, demandant la destitution de son directeur général Jawahar Goel et d’autres administrateurs indépendants pour manquements à la gouvernance d’entreprise.

Après l’avis de YES Bank, Dish TV a également déclaré qu’elle avait envoyé les demandes nécessaires aux prêteurs demandant leur consentement pour les changements à bord, et les approbations sont attendues.

Jeudi, Dish TV a déclaré avoir reçu une demande de la YES Bank de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour demander l’approbation des actionnaires pour révoquer les administrateurs.

Pour sa part, YES Bank a allégué que l’avis avait été émis alors que Dish TV “se livrait à des tactiques dilatoires” et qu’au lieu de soumettre les résolutions aux actionnaires, elle demandait une prolongation de la date de l’AGA pour des “raisons non fondées”.

Outre Goel, le prêteur avait également demandé la destitution de Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang, Shankar Aggarwal et Ashok Mathai Kurien en tant qu’administrateurs.

Dish TV fait partie du groupe Essel et est dirigé par Jawahar Goel, le frère du patriarche du groupe Zee, Subhash Chandra.

