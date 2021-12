Dish TV soumettra les résultats du vote de l’AGA devant la Haute Cour de Bombay

Conformément aux instructions du tribunal, le résultat du vote serait soumis au tribunal pour d’autres instructions, a déclaré Dish TV dans un dossier réglementaire.

Dish TV India soumettra les résultats du vote de son assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue jeudi devant la Haute Cour de Bombay, conformément à une directive antérieure de la Cour.

Le 23 décembre, le tribunal – saisi d’une requête déposée par World Crest Advisors (une entité promotrice de Dish TV) – avait ordonné que les résultats de l’AGA soient soumis au résultat de la prochaine audience prévue pour le 3 février.

World Crest Advisors avait précédemment déposé une demande provisoire devant la Haute Cour contre Yes Bank, déclarant qu’elle était propriétaire des actions de Dish TV détenues par le prêteur. Bien que le tribunal ait rejeté la demande provisoire, il a autorisé Yes Bank à voter à l’AGA.

Yes Bank, qui est le principal actionnaire de Dish TV avec une participation de 25,6%, est impliqué dans un enchevêtrement juridique avec le fournisseur de services de diffusion directe à domicile. Dans un avis du 3 septembre, Yes Bank avait demandé la destitution de cinq administrateurs, dont le président et directeur général Jawahar Lal Goel, invoquant des problèmes de gouvernance.

Dish TV a déclaré dans le dossier d’aujourd’hui que tous les administrateurs, à l’exception d’Ashok Kurien, étaient présents à l’AGA, qui était présidée par Goel et à laquelle assistaient 173 actionnaires. Le vote électronique pour les résolutions avait commencé le 26 décembre et s’était terminé le 29 décembre.

L’administrateur indépendant et membre du comité des relations avec les actionnaires Shankar Aggarwal (au nom d’Ashok Kurien, président du comité des relations avec les actionnaires) et le président du comité d’audit Bhagwan Das Narang étaient entre autres présents à l’AGA, a-t-il ajouté.

Yes Bank avait précédemment demandé la destitution de Kurien et de quatre autres administrateurs (Goel, Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang et Shankar Aggarwal) les accusant de problèmes de gouvernance d’entreprise.

Les résolutions soumises au vote lors de l’AGA étaient l’adoption des états financiers pour l’exercice 21, la reconduction de Kurien en tant qu’administrateur et la rémunération des auditeurs.

