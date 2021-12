Dish TV tiendra son AGA le 30 décembre

Le fournisseur de services de diffusion directe à domicile avait décidé de tenir l’AGA le 27 septembre et plus tard le 30 novembre. Cependant, il avait repoussé les dates.

Le conseil d’administration de Dish TV India a approuvé vendredi la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société, qui a été repoussée à plusieurs reprises, le 30 décembre.

Le conseil d’administration, dans une résolution datée du 3 décembre, a approuvé la convocation de la 33e AGA par vidéoconférence et autres moyens audiovisuels, a déclaré Dish TV dans une mise à jour boursière.

Yes Bank, qui est le principal actionnaire de Dish TV avec une participation de 24,19 %, est mêlé à un enchevêtrement juridique avec le fournisseur de services de diffusion directe à domicile.

Le fournisseur de services de diffusion directe à domicile avait décidé de tenir l’AGA le 27 septembre et plus tard le 30 novembre. Cependant, il avait repoussé les dates.

Dans un avis du 3 septembre, Yes Bank a demandé la destitution de cinq administrateurs, dont le directeur général Jawahar Lal Goel, invoquant des problèmes de gouvernance. Le prêteur, qui a également demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), a allégué que le conseil d’administration de Dish TV avait approuvé une émission de droits de 1 000 crores malgré ses objections.

De son côté, Dish TV avait exprimé son incapacité à convoquer une AGE, citant des obstacles réglementaires et procéduraux.

