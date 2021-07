Di’Shon Bernard devrait rejoindre Hull City pour un prêt d’une saison – Man United News And Transfer News

Le jeune de Manchester United, Di’Shon Bernard, devrait rejoindre le club de championnat Hull City en prêt pour développer davantage son action en équipe première.

Bernard a rejoint le club depuis l’académie de Chelsea en 2017 et l’arrière central est devenu une perspective importante et impressionnante pour l’académie.

La saison dernière, Bernard a passé la saison à quelques minutes du club à Salford City, ligue deux.

Pendant son séjour à Salford, il a réussi à disputer 29 matches de championnat où il a marqué deux buts selon le Transfermarkt au cours d’une saison où il a fait ses premiers débuts en championnat professionnel.

Bernard a en fait fait ses débuts professionnels avec Man United lors de la phase de groupes de la Ligue Europa lors de la saison 2019-20 contre Astana.

Le personnel de l’académie et Ole Gunnar Solskjaer pensent maintenant que le moment est venu de passer au championnat et de développer davantage le joueur.

Selon le Manchester Evening News, Bernard partira pour un prêt d’une saison à Hull City.

Bernard a également fait partie de l’équipe de pré-saison de l’équipe première de Solskjaer, principalement en raison du manque de renforts en défense. Cependant, il a été impressionnant et va maintenant essayer d’impressionner davantage le manager si le prêt se concrétise.

L’alignement du défenseur central ayant encore augmenté avec l’ajout de Raphael Varane, Bernard n’atteindra presque certainement pas le temps de jeu dont il aurait besoin à Old Trafford pour développer sa compréhension du jeu, un prêt est donc justifié.

Le Hull Daily Mail rapporte qu'”il semble que Bernard pourrait arriver avant le match amical de vendredi contre Sunderland”.

Hull City sera un défi difficile pour le jeune, mais une bonne décision car ils ont du mal à ajouter des défenseurs centraux de la première équipe à l’équipe. Cela pourrait signifier que le défenseur pourrait avoir un grand nombre de matchs à son actif.

En parlant de son expérience en tant que défenseur central de la première équipe à Salford la saison dernière, il semble qu’il ait beaucoup appris.

“Pour être juste, je suis juste heureux d’avoir pris la décision de sortir en prêt au lieu de simplement rester chez les moins de 23 ans, car j’ai définitivement développé en tant que joueur et appris beaucoup de nouvelles choses.”

“Le football en équipe première était définitivement quelque chose dont j’avais besoin.”

“Il arrive un point où les moins de 23 ans n’étaient plus un test [for me] et vous devez sortir et jouer au football masculin pour tester vos capacités.

« Je pense que je me suis bien débrouillé en League Two. J’ai affronté beaucoup de joueurs différents et je pense que j’ai bien fait, pour être honnête.

Bernard espère désormais vivre une expérience similaire dans son prochain club et reviendra avec encore plus d’expérience à son actif.