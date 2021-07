Disick rejoint Common Beauty en tant que partenaire – WWD

Scott Disick s’aventure dans le monde de la beauté.

La star de télé-réalité a rejoint la marque de soins capillaires de prestige In Common Beauty en tant que partenaire après avoir été une fan de longue date de la marque. Dans ce rôle, Disick collaborera à la création de contenu, au développement de produits et à l’engagement communautaire.

“Aujourd’hui, les hommes ont changé la façon dont ils prennent soin d’eux-mêmes – de leurs routines de soins quotidiennes aux produits non traditionnels qu’ils utilisent tous les jours”, a déclaré Disick dans un communiqué. « Pour faire face à ce changement, j’ai souhaité m’associer à In Common. Je suis un ami de la marque depuis des années et ce partenariat a été long à venir.

In Common Beauty lancé en 2018 par Nikki Lee et Riawna Capri, les coiffeuses du salon de coiffure de Los Angeles Nine Zero One Salon. Ils se sont associés à des partenaires de marque de luxe – l’incubateur de marques également derrière des marques comme R+Co, Smith & Cult et IGK, entre autres – pour lancer la marque de soins capillaires. In Common propose des produits de soins capillaires formulés pour hydrater, cicatriser et réparer.

Selon la marque, Disick a été sollicité pour son « esprit d’entreprise, ainsi que pour [his] passion pour les soins personnels, le bien-être et l’inclusion.

« La créativité et l’unicité d’In Common, combinées au flair numérique de Scott et à son sens du style personnel, en font une combinaison passionnante », a déclaré Tev Finger, PDG de Luxury Brand Partners.

C’est la première aventure de Disick dans le monde de la beauté. Il a précédemment lancé sa ligne de vêtements, Talentless, en 2018, qui propose des styles athleisure. Disick a également fait des apparitions régulières sur E! émission de télé-réalité, “L’Incroyable Famille Kardashian” au cours de ses 20 saisons.

