Disk Drill pour macOS mis à jour avec le support Apple Silicon Macs

Disk Drill, un logiciel populaire pour récupérer des fichiers supprimés de votre Mac, reçoit aujourd’hui une mise à jour majeure avec une prise en charge complète des Mac Apple Silicon. Cela fait suite à la sortie de Disk Drill 4 l’année dernière avec prise en charge des Mac avec la puce de sécurité T2 et la récupération de fichiers RAW.

La version 4.3 de Disk Drill fonctionne désormais nativement sur la puce M1 présente dans la dernière génération de MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. L’application peut désormais profiter pleinement des performances des puces Apple Silicon, ce qui signifie qu’elle fonctionnera non seulement plus rapidement, mais consommera également moins d’énergie.

CleverFiles, la société derrière Disk Drill, souligne que l’application dispose de son propre noyau pour rechercher en toute sécurité les fichiers supprimés. Le logiciel peut récupérer plus de 400 types de fichiers et fonctionne avec les disques APFS, HFS +, FAT32, ExFAT, NTFS et EXT4.

«Notre équipe développe des utilitaires de niveau système pour Mac depuis 2009. Nous améliorons Disk Drill depuis de nombreuses années pour garantir les taux de récupération maximum possibles, et nous sommes extrêmement fiers d’être les premiers sur le marché à annoncer un support complet. d’analyse et de récupération à partir de partitions système sur des Mac équipés de puces Apple M1 », déclare Serge S., PDG de CleverFiles.

Les utilisateurs peuvent essayer Disk Drill 4.3 gratuitement, tandis que la version Pro coûte 89 $ sur le site Web de CleverFiles. Les utilisateurs qui achètent la licence Pro pour Mac obtiendront également une licence supplémentaire pour la version Windows. Il convient de noter que Disk Drill pour Mac nécessite OS X El Capitan (10.11) ou version ultérieure pour fonctionner.

