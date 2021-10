Disney a retardé une tonne de films Marvel, voici les nouvelles dates de sortie

Au cours des derniers mois, les fans de Marvel ont été sur des épingles et des aiguilles en attendant tous les retards inévitables. Heureusement, ces retards ne se sont jamais matérialisés, car Eternals et Spider-Man: No Way Home devraient toujours être lancés cet automne.

Mais maintenant, alors que l’année touche à sa fin, Disney a annoncé des retards pour bon nombre des films Marvel les plus attendus à venir en 2022 et 2023.

Films Marvel : Retards en 2022 et 2023

Disney a retardé la majorité des films Marvel dont le lancement était initialement prévu au cours des deux prochaines années, rapporte Variety. Les prochaines suites de Doctor Strange, Thor, Black Panther, Captain Marvel et Ant-Man ont toutes de nouvelles dates de sortie. Mais ce n’est pas tout, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous :

Docteur Strange dans le multivers de la folie: 25 mars 2022 au 6 mai 2022

Thor : Amour et Tonnerre: 6 mai 2022 au 8 juillet 2022

Panthère noire : Wakanda pour toujours: 8 juillet 2022 au 11 novembre 2022

Indiana Jones 5: 29 juillet 2022 au 30 juin 2023

Action en direct Disney sans titre: 14 juillet 2023 à N/A

Les Merveilles: 11 novembre 2022 au 17 février 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie: 17 février 2023 au 28 juillet 2023

Merveille sans titre: 28 juillet 2023 à N/A

2ème merveille sans titre: 6 octobre 2023 à N/A

Sans titre 20e siècle: 20 octobre 2023 à N/A

3ème merveille sans titre: 10 novembre 2023 au 3 novembre 2023

Disney a passé une grande partie de 2020 à modifier son calendrier de sortie de films pour tenir compte de la fermeture des cinémas, mais les retours au box-office n’ont peut-être pas causé ces retards. Selon Variety, les problèmes de production sont à blâmer. Black Panther : Wakanda Forever tourne toujours à Atlanta malgré sa date de sortie à l’été 2022. En raison de la nature interconnectée du MCU, Marvel ne peut pas l’échanger avec un autre film. Si Black Panther ne sera pas prêt à temps, tout doit reculer.

De même, les obstacles sur le plateau ont entraîné un nouveau retard pour le cinquième film d’Indiana Jones. Harrison Ford s’est blessé à l’épaule lors du tournage en juin et a dû faire une pause prolongée pour récupérer. Le réalisateur James Mangold a tenté de tourner autant qu’il le pouvait sans l’acteur, mais comme le note Variety, il n’y a pas beaucoup de scènes dans le film qui ne présentent pas Harrison Ford.

Notamment, cela laisse un grand écart entre Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Le troisième film de Spider-Man sort le 17 décembre, puis nous attendrons près de six mois un autre film Marvel. Bien sûr, les fans ont dû attendre plus d’un an pour WandaVision après Spider-Man: Far From Home, alors qu’est-ce que six mois?