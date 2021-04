Disney a-t-il commis une erreur de taille Thanos en repoussant la date de sortie de Black Widow?

Cruella et phase quatre du MCU

Si vous regardez le calendrier des films à venir au cours des prochains mois, Disney sortira Cruella à la fin du mois de mai, la version très attendue d’Emma Stone sur le célèbre personnage des 101 Dalmations. Donc, pour être clair, je ne dis pas que Disney a peur ici ou n’essaie pas du tout d’aider le paysage du box-office. Mais pas d’offense, libérer Cruella sur Black Widow serait comme si Warner Bros. avait décidé de libérer Mortal Kombat, puis Godzilla contre Kong quelques mois plus tard. Mortal Kombat et Cruella ont des fans, ils ressemblent tous les deux à des films intéressants – sérieusement sans pensées négatives envers l’un ou l’autre – mais si vous voulez relancer le box-office, vous avez besoin de Godzilla contre Kong et vous avez besoin de Black Widow.