Disney a une réponse brutale au procès de Scarlett Johansson

Black Widow a livré un week-end d’ouverture record pour Disney il y a quelques semaines. Mais c’est un record pour le nouveau monde pandémique où tous les cinéphiles ne sont pas ravis de retourner au cinéma. C’est pourquoi Disney a rendu le film disponible en streaming le jour même de son lancement en salles. La prise Disney + était un autre record pour la société. Et c’était la première fois que Disney divulguait les ventes de Premier Access. Black Widow aurait pu gagner plus d’un milliard de dollars au box-office avant COVID-19. Le deuxième week-end du film a montré que cela n’allait pas être le cas. Quelques semaines plus tard, Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour le jour et la date de sortie du film. L’actrice allègue que Disney a rompu son contrat. En conséquence, elle a perdu plus de 50 millions de dollars de revenus supplémentaires provenant de la vente de billets. Disney a répondu jeudi après-midi au procès assez brutalement.

Le procès de Johansson allègue que son contrat avec Disney garantissait une sortie exclusive en salles pour Black Widow. Le procès révèle que les deux parties ont convenu que son salaire serait “basé en grande partie” sur les revenus du box-office. C’est le genre d’accord que d’autres acteurs du MCU ont reçu dans le passé. Les offres lucratives d’Iron Man de Robert Downey Jr. reviennent souvent dans les reportages sur les performances financières des films Marvel.

Disney et Marvel ont retardé Black Widow à quelques reprises depuis le début de la pandémie. Le film avait une date de sortie début mai 2020, mais les studios ont continué à le repousser alors que la crise sanitaire s’aggravait. Ce n’est qu’au début de l’année que Disney a confirmé les spéculations selon lesquelles Black Widow verra un lancement hybride.

La bataille Scarlett Johansson contre Disney s’intensifie

Johansson aurait cherché à renégocier son contrat après avoir appris que Black Widow serait lancé dans les salles et sur Disney +. Mais Disney et Marvel n’ont pas réagi, selon le costume.

L’actrice est apparue dans huit films MCU, dont Iron Man, Captain America et Avengers avant d’obtenir son propre film autonome. Les fans attendent depuis des années que Disney et Marvel donnent à Johansson son propre film MCU. Cela ne s’est produit qu’après la mort de son personnage, Natasha Romanoff/Black Widow, dans Endgame.

Disney a vivement réagi à la poursuite, introduisant la pandémie dans l’argument et révélant le salaire de Scarlett Johansson pour Black Widow dans le processus – via Deadline:

Il n’y a aucun mérite à ce dépôt. Le procès est particulièrement triste et désolant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et, en outre, la sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour.

C’est une réponse forte de Disney, la société qui a insisté pour rouvrir ses parcs à thème en 2020 alors que la pandémie décidait le pays.

La pandémie n’est pas terminée

Ce n’est pas seulement Disney qui utilise la pandémie dans son argumentation. L’avocat de Johansson, John Berlinski de Kasowitz Benson Torres LLP, a accusé Disney de se cacher derrière la pandémie pour augmenter ses propres chiffres Disney +. Voici ce que Berlinski a déclaré dans un communiqué avant la réaction de Disney.

Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire. Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films au service de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent d’Hollywood tiendra tête à Disney et indiquera clairement que, quoi que l’entreprise puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats.

Johansson a signé son accord avec Marvel et Disney avant la pandémie. Personne n’aurait pu le voir venir. Il en va probablement de même pour tous les films qui auraient dû sortir en salles l’année dernière. Certains d’entre eux ont vu des versions hybrides et/ou ont été retardés.

Le nombre de cas de COVID-19 a fortement augmenté au cours des dernières semaines aux États-Unis et sur certains marchés internationaux où Black Widow a fait sa première dans les cinémas. Disney est sur le point de lancer Jungle Cruise dans les cinémas et sur Premier Access. Quoi qu’il arrive dans le procès de Scarlett Johansson, Disney devra peut-être décider de publier d’autres photos le jour et la date. Selon les plans actuels, trois autres films Marvel seront lancés cette année, mais uniquement en salles.

