Disney+ ajoute 3 promotions de vacances ABC avant Noël

Disney + ajoute un groupe de promotions ABC avant Noël, les rendant disponibles pour toute personne n’utilisant pas déjà Hulu. The Magic Maker rejoindra Disney+ le 17 décembre, tandis que CMA Country Christmas sera ajouté le 21 décembre. Un Very Boy Band Holiday sera ajouté le 24 décembre. Disney+ ajoutera également Something’s Coming: West Side Story, un spécial ABC sur la réalisation du remake de West Side Story de Steven Spielberg, le 31 décembre. Ces émissions étaient déjà sorties sur Hulu, la plateforme de streaming également détenue par Disney.

The Magic Maker a été initialement diffusé le jour de Thanksgiving en novembre. Le magicien vedette d’une heure, Adam Trent, qui a enfreint la plus grande règle de la magie pour partager les ficelles du métier avec les gens ordinaires. Trent a aidé un soldat à réapparaître « par magie » dans sa famille et a appris à un jeune homme à « marcher » sur l’eau pour une demande en mariage dans la série.

Les fans de musique country voudront découvrir CMA Country Christmas, qui a fait ses débuts sur ABC le 29 novembre. L’émission a été tournée à Nashville et a été animée par Gabby Barrett et Carly Pearce. Les interprètes comprenaient Jimmie Allen, Carey Underwood, Pistol Annies, Lainey Wilson, Brett Eldredge, Breland et Lady A. Ils ont interprété des standards de Noël comme « The Christmas Song », « Merry Christmas Baby » et « O Holy Night ».

A Very Boy Band Holiday a fait ses débuts le 6 décembre. Les représentations spéciales de chansons de Noël classiques par d’anciens membres de boys band. Joey Fatone et Chris Kirkpatrick ont ​​interprété « Rockin’ Around the Christmas Tree », tandis que Joey McIntyre a chanté « This One’s for the Children ». Bobby Brown, Shawn Stockman, Wayne Morris et Michael Bivins ont interprété « Give Love on Christmas Day ». « I Saw Mommy Kissing Santa Claus », « Let It Snow », « Merry Christmas Happy Holidays » et « This Christmas » ont également été interprétés.

Something’s Coming: West Side Story était une émission spéciale 20/20 diffusée le 5 décembre. Spielberg y a parlé de sa décision de faire une nouvelle adaptation de l’emblématique comédie musicale de Broadway de 1957, même s’il y a déjà un oscarisé et bien-aimé adaptation cinématographique de 1961. « West Side Story est pour toutes les générations, une – vous savez, deux générations à la fois », a-t-il déclaré à ABC News. « Et j’ai juste senti que la plupart des gens qui vont voir ce film n’auront pas vu West Side Story dans un théâtre. C’est une histoire que je pense vraiment qu’il vaut la peine de rapporter aux générations actuelles. » La sortie de l’émission spéciale sur Disney + intervient des semaines après la sortie du film en salles. West Side Story a ouvert ses portes vendredi et a rapporté 10,5 millions de dollars décevants au cours du week-end.