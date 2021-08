Disney + ajoute enfin ce dessin animé classique des années 90

Disney + ajoutera le dessin animé classique des années 90 Pepper Ann à son catalogue à partir du 8 septembre – cinq jours avant son 25e anniversaire. Le hic, c’est que ce ne sont que les trois premières des cinq saisons qui rejoignent la plateforme de streaming. Néanmoins, les fans de la série devraient être enthousiasmés par le nouvel ajout étant donné qu’il y a eu de nombreuses demandes d’ajout de l’émission au catalogue depuis son lancement en décembre 2019.

“Je n’arrive pas à croire que Pepper Ann arrive enfin à Disney+, le 8 septembre ! Non seulement je peux revivre cette série géniale, mais nous pouvons enfin obtenir des gifs HD de cette tranche de vie merveilleusement étrange ! Grande inspiration pour mon écriture !” a écrit un fan, célébrant la nouvelle sur Twitter.

La série animée populaire a suivi le personnage principal et ses manigances quelque peu loufoques avec ses amis et sa famille, mais elle est devenue remarquable pour s’attaquer à certains problèmes tels que les problèmes corporels, les devoirs scolaires et le fait d’être élevé dans une famille monoparentale divorcée. Il a également créé des parodies de films populaires que beaucoup de ses fans à son apogée n’avaient probablement pas encore regardés. La série a été créée par Sue Rose, qui a ensuite aidé à créer plusieurs émissions de télévision pour enfants influentes comme Unfabulous avec Emma Roberts, Angela Anaconda, The Sleepover Club et, plus récemment, Doc McStuffins.

“Je n’avais pas l’intention de créer une émission de télévision”, a récemment déclaré Rose à Vice à propos de la série, qui a été créée à partir d’une bande dessinée de magazine en 1997. “J’ai décidé de créer une histoire sur une fille. Et une fille drôle qui fait des erreurs et a ensuite l’occasion d’en tirer des leçons. » Elle a ajouté : « Je n’étais pas [thinking], quel genre de personnages faut-il à la télé ? Ou est-ce que ça va être difficile parce que c’est différent ? Ce n’est rien d’autre qui m’est venu à l’esprit que c’est l’histoire que j’aimerais raconter. Pepper Ann était basée sur moi en tant qu’enfant ringard de 12 ans, mais vraiment, l’imagination plus grande que nature de Pepper Ann.