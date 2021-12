Disney+ ajoute enfin le film emblématique de Johnny Depp

Disney+ a finalement choisi l’un des films que les fans ont voulu là-bas depuis son lancement : Edward Scissorhands. Le classique de 1990 met en vedette Johnny Depp en tant qu’humanoïde artificiel quelque part entre Pinnochio et le monstre de Frankenstein. Vous pouvez diffuser le film maintenant sur Disney+.

Edward Scissorhands a été développé chez Warner Bros. brièvement avant que les droits du film ne soient vendus à la 20th Century Fox, où il a finalement été réalisé et distribué. En 2019, Disney a finalement réussi à racheter la société, qui s’appelle actuellement 20th Century Studios. Cependant, Disney a mis du temps à trouver des logements pour toutes les propriétés Fox sur son service de streaming – en particulier Disney +, qui maintient des normes élevées de convivialité familiale qui font d’Edward Scissorhands une vente difficile.

Le film est classé PG-13 pour les cas de tension sexuelle, de violence et de gore, de blasphème, de consommation d’alcool et de « scènes effrayantes et intenses », bien que le facteur nostalgie incite de nombreux téléspectateurs à pardonner. Le film est indéniablement bizarre, mais considéré par la plupart des fans comme inoffensif. Heureusement, Disney semble avoir conclu à la même conclusion.

Depp joue la version adulte d’Edward Scissorhands, un homme artificiel « inachevé » avec des lames pour les doigts. Winona Ryder incarne Kim Boggs, une adolescente qui apprend qu’elle est la voisine d’Edward. Elle l’aide à sortir de son mode de vie solitaire et à lui faire découvrir les joies de la communauté, mais en cours de route, il fait face à des épreuves.

Selon la biographie de 1999 de Ken Hanke sur le cinéaste Tim Burton, Edward Scissorhands a été l’une des premières idées de films auxquelles il s’est accroché. Burton a déclaré qu’il avait inventé le personnage à l’adolescence, alors qu’il se sentait lui-même isolé et incapable de communiquer avec ses voisins dans son quartier de banlieue en Californie. Il a dit à Hanke : « J’ai l’impression que les gens ont juste envie de me laisser tranquille pour une raison quelconque, je ne sais pas exactement pourquoi. »

Burton a engagé l’écrivain Caroline Thompson pour transformer son idée en un scénario qui, selon eux, était fortement influencé par des films de monstres comme Frankenstein, Creature from the Black Lagoon et King Kong. Ils se sont également inspirés du Fantôme de l’Opéra et du Bossu de Notre-Dame, entre autres. Fox a donné à Burton le contrôle créatif complet du film grâce à ses succès jusque-là.

Le résultat est un gâchis éclectique bien-aimé d’un film qui ne ressemble à rien d’autre. Edward Scissorhands est maintenant en streaming sur Disney+.