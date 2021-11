Disney+ ajoute-t-il enfin ce film classique ?

Disney + ajoutera peut-être bientôt l’un des films d’animation classiques les plus appréciés de la société à son catalogue : Disney’s American Legends. Le déménagement n’a pas encore été confirmé, mais un rapport de Deja View Stream a rassemblé tous les indices jusqu’à présent. Les fans du film emblématique pourraient bientôt se régaler.

Disney’s American Legends est une collection de quatre courts métrages d’animation réalisés au cours de plusieurs décennies. Il comprend Johnny Appleseed (1948), The Brave Engineer (1950), Paul Bunyan (1958) et John Henry (2000). Ces quatre films ont été rassemblés dans une seule sortie vidéo personnelle en 2015, et selon Deja View, Disney ne met généralement que des courts métrages comme celui-ci sur Disney + dans le cadre d’un forfait, et non de titres individuels. Cela signifie que toute la collection American Legends devrait rejoindre l’ère du streaming en même temps.

Pourtant, Disney + a une section pour les courts métrages d’animation où ils peuvent être parcourus séparément de leurs sorties vidéo personnelles plus longues, et les fans ont noté que John Henry n’a pas été transféré de Netflix alors que de nombreux autres titres similaires l’ont fait. Les journalistes considèrent cela comme une preuve que toute la collection American Legends sera bientôt diffusée en streaming. Enfin, ils soulignent que ce serait probablement le moyen préférable pour Disney de sortir la collection car cela lie les films plus anciens au plus récent et les place tous sous la narration de James Earl Jones.

Le film le plus ancien de cette collection est The Legend of Johnny Appleseed, qui a été produit par Walt Disney lui-même et sorti en 1948. Après cela vint The Brave Engineer, qui parlait de l’ingénieur des chemins de fer Casey Jones et sorti en 1950, suivi d’un court métrage sur héros du folklore Paul Bunyan en 1958. Les deux ont également été produits par Disney, mais l’entrepreneur était décédé avant la sortie de John Henry en 2000.

Pour autant que nous puissions en juger, Disney n’ajoute jamais de courts métrages « individuels » s’ils sont également disponibles dans le cadre d’un film en package. Les gens ont remarqué que « John Henry » a été globalement supprimé plus tôt cette année des pays qui l’ont diffusé. Cela fait partie de ce film d’emballage ‘American Legends’. – ⏪🎃Deja BOO Scream👻📶 (@DejaviewStream) 19 octobre 2021

Le film est souvent loué pour sa valeur nostalgique, s’inspirant du folklore américain là où d’autres films de Disney s’inspirent des contes de fées du monde entier. L’ajout de Jones en tant que narrateur a également été bien accueilli, mais depuis la sortie du DVD en 2015, le film n’a pas été plus facile à trouver.

Au moment d’écrire ces lignes, vous pouvez trouver Disney’s American Legends sous sa forme complète sur des magasins numériques comme Amazon Prime Video ou YouTube TV. Il en coûte 9,99 $ pour acheter une copie numérique du film en définition standard, et il n’est pas disponible à la location ou à regarder en HD. Cela pourrait changer si le film parvient à Disney +, mais pour l’instant, ce n’est que spéculation.