Disney+ ajoute une grande fonctionnalité pour les enfants des années 90

Disney + aurait ajouté une fonctionnalité notable que les enfants des années 90 adoreront. Les utilisateurs de la plate-forme de streaming soutenue par Disney sauront qu’une fonctionnalité clé dont elle dispose lors de la navigation est la collection. Ces pages de destination spéciales rassemblent tous les titres/épisodes liés à un certain thème, personnage ou franchise. Ceux-ci ont été régulièrement ajoutés sur la plate-forme à mesure que différentes vacances arrivent ou que certaines franchises commencent à gagner en popularité.

Selon un rapport de Josh Martin-Jones de Streamr, Disney + va apparemment déployer la collection “The Disney Afternoon” sur le service. Cela organiserait probablement toutes les émissions d’animation classiques que Disney a produites pour le bloc de programmation The Disney Afternoon qui a été diffusé en syndication. Le bloc a été diffusé sur divers réseaux du 10 septembre 1990 au 29 août 1997, mais il a techniquement continué sans le nom officiel de Disney Afternoon après cela.

Les émissions diffusées dans le cadre de The Disney Afternoon étaient : 101 Dalmatians, Adventures of the Gummi Bears, Aladdin, Bonkers, Chip ‘n Dale : Rescue Rangers, Darkwing Duck, Doug, DuckTales, Gargoyles, Goof Troop, Hercules, The Lion King’s Timon & Pumbaa, Mighty Ducks, Quack Pack, The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show et TaleSpin. (Ceux-ci ont également été diffusés sur Disney Channel, Toon Disney et dans les blocs du samedi matin également.)

Pour le moment, toutes ces émissions, à l’exception de The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show et de la version en série d’Aladdin, sont disponibles sur Disney + aux États-Unis. On ne sait pas s’ils seront finalement ajoutés pour aider au lancement de The Dinsey Afternoon Collection. Espérons que cette collection permettra au moins aux fans des séries de les trouver facilement et de les faire découvrir à une autre génération. Cela fait également suite à la publication par Disney d’une compilation de jeux vidéo de plusieurs adaptations de jeux vidéo de ces émissions, intitulée par coïncidence The Disney Afternoon Collection.

En ce qui concerne les preuves derrière le rapport, cela se résume simplement au codage trouvé dans le code HTML du service. “En cherchant dans le code du site Web de Disney +, à la recherche étrange de contenu en streaming pour Halloween, je suis tombé sur quelques collections hors ligne ou “franchises”, comme le code les désigne”, a écrit Martin-Jones, notant qu’il en avait également trouvé une pour les méchants de Disney. . “En plus du pop-up de la franchise Disney Villains, il y avait plusieurs codes de localisation associés à la franchise de The Disney Afternoon, faisant allusion à un début mondial pour cette collection. Lorsque vous essayez de visiter les URL en ligne, le lien est complètement inutile jusqu’à ce que la collection est mise en ligne, donc je ne serais pas surpris que lorsqu’elle sera mise en ligne, Disney l’annonce d’une manière ou d’une autre.”

Pour plus de mises à jour sur toutes les choses en streaming, restez à l’écoute de PopCulture.com. En attendant, voici une liste complète des films à venir sur divers services de streaming, notamment Netflix, Disney+, Hulu et HBO Max.