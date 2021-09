Disney + ajoutera probablement un film controversé de Johnny Depp

Disney récupère encore lentement les droits de diffusion en continu de ses différents films alors que Disney + continue d’accumuler des abonnés. Beaucoup de leurs films récents sont liés à un accord avec Starz, mais ces options expirent lentement mais sûrement. L’un de ces films est The Lone Ranger, le film de 2013 avec Johnny Depp et Armie Hammer. L’image, qui est basée sur le personnage occidental classique créé par Fran Striker et George W. Trendle en 1933, quittera Starz le 30 novembre, selon DejaViewstream. Cette date pourrait probablement signaler une arrivée en décembre pour l’Ouest.

Sur le papier, cela semblerait une évidence pour Disney+ d’ajouter le titre à son service. C’est un blockbuster à gros budget avec des acteurs de premier plan qui est sorti au cours de la dernière décennie. Bien qu’il s’agisse d’une déception au box-office sur la base de son budget de 215 à 250 millions de dollars, il a tout de même engrangé 260,5 millions de dollars dans les cinémas, ce qui signifie qu’il y a probablement un intérêt considérable pour le film. Cependant, The Lone Ranger suscite notamment la controverse à huit ans de sa sortie.

Le principal problème avec le film était un sujet de conversation brûlant autour de sa sortie. Depp dépeint Tonto, un personnage amérindien. Depp est un homme blanc (bien qu’il pense qu’il pourrait avoir une sorte d’héritage amérindien). Quoi qu’il en soit, il n’a pas bien vieilli en raison de la sensibilisation accrue du public à l’appropriation culturelle.

La vie personnelle de Depp nuit également au film, de même que tout le travail de l’acteur avec le recul. Son ex-femme, Amber Heard, l’a accusé de violence domestique, une affirmation qu’il nie. (Il prétend également qu’il était la victime et Heard l’a en fait maltraité.) Depp lutte toujours contre les allégations, mais la plupart d’Hollywood et une grande partie du grand public se sont rangés contre lui. Associez toute cette situation à des allégations d’explosions sur le plateau, et la réputation de Depp est à son plus bas.

De plus, Disney pourrait vouloir continuer à se distancer de la co-star de Depp, Hammer, qui joue le rôle principal dans The Lone Ranger. Plusieurs femmes ont accusé Hammer d’abus sexuels, la police enquêtant officiellement sur au moins une accusation de viol. Hammer a nié les allégations, mais, comme Depp, il a été en grande partie mis sur liste noire par Hollywood et a apparemment perdu devant le tribunal de l’opinion publique. Toutes ces controverses pourraient-elles éloigner The Lone Ranger de Disney+ ? Nous devrons attendre plus tard cette année pour voir ce que Disney veut en faire. Pour l’instant, vous pouvez le diffuser via Starz.