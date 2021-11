Disney+ annonce 12 nouvelles séries Marvel, plus de Star Wars, plus de séries Disney… de folie ! | Divertissement

Aujourd’hui, c’est Disney + Day, et la société Mickey Mouse le célèbre en grand avec une remise brutale sur l’abonnement, et l’annonce de dizaines de séries.

La question des abonnés ne va pas très bien, avec moins de croissance que prévu, Disney a donc décidé de tout donner le Disney+ Day. Vient d’être annoncé près de 40 nouvelles séries et filmscomprenant une douzaine de nouvelles séries Marvel, et d’autres contenus.

Aujourd’hui, il a sorti les films Croisière dans la jungle, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Dopesick.

Et aussi un court métrage des Simpsons rendant hommage à Disney, le court métrage Pixar Ciao Alberto, Olaf présente, nouvelle saison de Le monde selon Jeff GoldBlum, et d’autres surprises.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Il a également réédité 13 films Marvel avec le format étendu IMAX, qui a 26% d’image à l’écran en plus.

Finalement, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 14 novembre une offre d’abonnement à seulement 1,99 euros le premier mois est en cours.

Pour clôturer ce deuxième anniversaire de la plateforme de streaming, des dizaines de nouvelles séries.

Nous ne savons pas quand la bulle de super-héros va-t-elle éclater (dans ma tête ça a explosé il y a longtemps), mais Disney est prêt à exploiter le récif au maximum

12 nouvelles séries Marvel

Aujourd’hui annoncé une montagne de nouvelles séries mettant en vedette des super-héros, pas de date de sortie. La plupart d’ici 2022.

L’exception est Œil de Faucon, qui arrive le 24 novembre.

Spider-Man : année de première année est une série animée qui nous ramène aux racines du personnage emblématique, comme dans ses premières bandes dessinées.

Chevalier de la lune raconte l’histoire d’un justicier qui a un trouble de la personnalité, et cache en lui la force de différents dieux égyptiens.

She-hulk est une série comique mettant en vedette Tatiana Maslany, la fille Hulk. Hulk et Abomination apparaîtront également.

Mme Marvel est Kamala Khan, une joueuse et artiste de 16 ans qui ne trouve pas sa place dans le monde… jusqu’à ce qu’elle découvre ses super-pouvoirs.

Marvel zombies, l’univers Marvel, en version zombie. Il va balayer…

Chassèrent Ce sera un spin-off, avec l’un des personnages de Hawkeye.

Coeur de pierre raconte l’histoire d’un inventeur de génie qui construit des armures qui… allez, comme Iron Man, mais on devine avec une tournure inattendue…

Invasion secrète est une série centrée sur le microunivers Captain Marvel, avec les personnages Nick Fury et Skrull Talos, et le grand Samuel L. Jackson au casting.

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

X-MEN ’97 est une série animée qui réinterprète les histoires de la célèbre série de cette saga, dans les années 90.

Agatha : Maison de Harkness, le spin-off très attendu de Wandavision avec Kathryn Hahn.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Saison 2) C’est la deuxième saison qui répond à la question Et si, faire des choses folles avec les personnages de Marvel.

je suis groot Ce sont des histoires courtes avec Baby Groot.

Lucasfilm

Disney a rappelé que la série Obi Wan Kenobi arrivera en 2022.

Comme saule, basé sur le délicieux film des années 80.

Premières Disney

Le journal de Greg, le film d’animation, sort le 3 décembre. Règles de Rodrick, un deuxième film, est daté de 2022.

Désabusé, la suite de Enchantée, Il arrivera en exclusivité pour Disney+ à l’automne prochain.

Les Beatles : Revenez est une docusérie filmée par Peter Jackson, sur le célèbre groupe musical. Il ouvre le 25 novembre.

Pinocchio C’est un film du mythique Robert Zemeckis (Retour vers le futur) qui mêle image réelle et animation. Il arrivera à l’automne 2022.

Des voitures sur la route Il s’agirait d’une série basée sur la célèbre saga Pixar.

Les aventures glaciaires de Buck Wild est un nouveau film basé sur l’univers de l’ère glaciaire. Première le 28 janvier.

Sneakerella : Cendrillon en chaussons C’est… ça… la réinterprétation de l’histoire de Cendrillon en baskets… Le 18 février.

High School Musical: The Musical: The Series: Love est une porte ouverte à l’extérieur des couloirs d’East High (si c’est le titre complet) est la troisième saison de la célèbre émission musicale pour adolescents.

Baymax est une nouvelle série basée sur le film Big Hero 6, et Zootopie +, dans … Zootopie.

Tiana, une série musicale animée, arrivera en 2023.

Les Chroniques de Spiderwick est une nouvelle série d’aventures mystérieuses, basée sur les livres célèbres.

Les sorties Fox et National Geographic

Bienvenue sur terre est une série documentaire sur la nature présentée par Will Smith, qui arrivera le 8 décembre.

Amérique la belle, un documentaire en 6 chapitres sur les paysages du continent américain.

Sans limites avec Chris Hemsworth, le célèbre acteur teste les limites du corps humain.

Proie est le nouveau film de la saga Predator, qui se déroulera au cœur du territoire comanche. Il sera diffusé l’été prochain.

Parmi les autres films de Fox, citons Sans issue et les comédies La princesse, et Rosaline, d’après Roméo et Juliette.