Disney annonce des costumes “ inclusifs pour le genre ” pour favoriser une expérience plus “ diversifiée et inclusive ” ⋆ .

Disney a annoncé des changements aux politiques relatives aux uniformes des employés des parcs à thème, y compris des costumes «inclusifs» pour promouvoir une expérience Disney plus «diversifiée et inclusive» pour les clients.

Pour être plus diversifié et inclusif, Disney supprimera les références de genre pour les costumes du personnel, ce qui permettra aux employés de mélanger et assortir vêtements, accessoires et bijoux «pour mieux exprimer leurs cultures et leur individualité au travail», selon Buzzfeed.

«Notre nouvelle approche offre une plus grande flexibilité en ce qui concerne les formes d’expression personnelle entourant les coiffures, les bijoux, les styles d’ongles et les choix de costumes intégrant le genre; et autoriser les tatouages ​​visibles appropriés », a déclaré mardi le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, dans un communiqué. «Nous les mettons à jour pour non seulement rester pertinents sur le lieu de travail d’aujourd’hui, mais aussi permettre à nos membres de la distribution de mieux exprimer leur culture et leur individualité au travail.»

Le déménagement ne semble pas inclure de costumes de personnages, il n’est donc pas certain que les employés déguisés en personnages auront la possibilité de changer leurs tenues pour correspondre à leur identité de genre, selon The Daily Wire.

La décision de changer de costume intervient alors que Disney tente de rénover ses parcs avec un style plus diversifié et inclusif. L’année dernière, Disney a annoncé qu’il refaire le tour de Splash Mountain, affirmant qu’il était basé sur un film raciste, le film de 1946 «Song of the South».

Lien source