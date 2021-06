Disney+ annonce une série de La Belle et la Bête mais cette fois il n’y aura pas de Belle

“Pour quiconque s’est déjà demandé comment une telle brute Gaston et un imbécile comme LeFou auraient pu devenir amis et partenaires, ou comment une sorcière mystique est venue jeter ce sort fatidique sur le prince devenu bête, cette série fournira enfin ces réponses. … et cela provoquera une nouvelle série de questions », a annoncé Disney lors de l’événement.

Jusqu’à présent, on sait que aura huit chapitres et que le la musique jouera un rôle important. Les personnes chargées de sa rédaction et de sa production seront Eddy Kitsis et Adam Horowitz, scénaristes surtout connus pour leur travail sur la série Once Upon a Time. Lors de l’événement, Disney a assuré que le projet est dans un stade précoce de la réalisation donc la date de sortie est encore inconnue.