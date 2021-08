Disney annule officiellement FastPass à Disneyland et à Disney World, voici ce qui le remplace

Lorsque Disneyland et Walt Disney World ont rouvert, ils l’ont fait sans leurs options FastPass populaires qui ont permis aux clients d’éviter la plupart des files d’attente sur de nombreuses attractions. Les fans se demandent depuis un certain temps à quel moment ou si FastPass reviendrait. Suite à l’annonce que Disneyland Paris verrait une version payante de FastPass, on s’attendait de plus en plus à ce que quelque chose de similaire arrive dans les parcs nationaux, et maintenant Disney l’a confirmé. FastPass et FastPass + ont officiellement disparu et sont remplacés en tant qu’extension d’achat du nouveau service Disney Genie

Disney Genie a été annoncé en 2019 en tant que nouveau service d’application mobile conçu pour faciliter la planification de vacances Disney. Devrait arriver en 2020, cela ne s’est évidemment pas produit en raison de la pandémie mondiale, mais aujourd’hui, Disney a confirmé que Disney Genie arrivera cet automne. Alors que la plupart des capacités de Disney Genie seront gratuites pour les invités, il y aura deux modules complémentaires payants, l’un qui semble ressembler à la version de Disneyland de FastPass, et l’autre qui ressemble plus à FastPass + de Disney World.

Le service Disney Genie+ coûtera 15 $ par billet par jour à Disney World et 20 $ par billet par jour à Disneyland et permettra aux clients de choisir la prochaine fenêtre de temps disponible pour visiter l’une des nombreuses attractions. Les clients auront accès à cette option tout au long de la journée, en choisissant une attraction à la fois. Lorsque la fenêtre se lève, vous entrez par le Lightning Lane.

Il y aura également une deuxième option qui permettra aux clients de choisir une heure précise pour visiter une attraction, et les clients pourront choisir jusqu’à deux manèges par jour. Le coût de cette option variera en fonction de la date, de l’attraction et du parc.

Plus à venir…