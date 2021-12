Disney+ annule une série populaire après seulement 2 saisons

La série originale Disney+ Diary of a Future President a été annulée lundi après seulement deux saisons. La créatrice Ilana Pena a partagé la nouvelle sur Twitter, notant qu’elle était « remplie de tant de gratitude » pour les épisodes qu’elle a pu faire avant que Disney ne débranche la prise. La série a fait ses débuts en janvier 2020 et comprenait la star de Jane the Virgin, Gina Rodriguez, en tant que productrice exécutive.

« Nous avons découvert que [Diary of a Future President] n’avance pas avec une saison 3 à Disney + », a écrit Pena dans un communiqué lundi après-midi. « Bien sûr, nous aimerions continuer à raconter cette histoire, mais je suis tellement reconnaissant pour les 2 saisons auxquelles nous avons pu participer. faire. » Pena a ensuite remercié les acteurs, l’équipe et les fans pour leur soutien à la série, qui a filmé sa deuxième saison pendant la pandémie de coronavirus.

💖💖💖 #journal du futur président pic.twitter.com/Vnbiq0GhRL – ilana peña (@ilanacubana) 13 décembre 2021

« Il y a tellement de choses que je veux dire sur la façon dont cette expérience m’a changé, mais Elena le dirait mieux », a écrit Pena. « Elle a tout dit mieux. J’ai fait ce spectacle pour mon jeune moi, et j’espère que je l’ai rendue fière. »

Le journal d’un futur président mettait en vedette Tess Romero dans le rôle d’Elena Canero-Reed, une cubano-américaine de 13 ans qui rêve de devenir présidente des États-Unis. Rodriguez a raconté le spectacle comme la future Elena, qui a réalisé son rêve. La future Elena a également été le fruit de l’imagination d’Elena d’aujourd’hui dans la saison 2. Selenis Levya a joué le rôle de la mère veuve d’Elena, Gabi, et Charlie Bushnell a joué son frère aîné Bobby. Michael Weaver a joué le rôle de Sam Faber, un avocat du cabinet de Gabi. Rachel Bloom et Melissa Fumero ont fait des apparitions en guest star pendant la diffusion de l’émission.

La série a fait ses débuts en janvier 2020, avec un nouvel épisode chaque semaine. Cependant, Disney a décidé de sortir les 10 épisodes de la saison 2 en même temps le 18 août. L’émission a été acclamée par la critique mais n’a pas attiré beaucoup d’attention pendant la saison des récompenses. Il a été nominé pour un GLAAD Media Award pour la programmation exceptionnelle pour les enfants et la famille.

Alors que Disney+ a eu du succès avec des émissions de grandes marques comme Star Wars et Marvel, la plateforme de streaming a un bilan mitigé avec d’autres projets. Plus tôt ce mois-ci, la série Turner & Hooch a été annulée après une saison. En avril, Disney + a annulé The Right Stuff de National Geographic Channel après une saison, ce qui en fait la première émission scénarisée pour Disney + à ne pas obtenir une deuxième saison. Disney n’a pas non plus annoncé l’avenir de Doogie Kamealoha, MD, qui a terminé sa première saison début novembre. De nombreux projets à venir de Disney + sont liés à Star Wars ou Marvel, notamment The Book of Boba Fett, Moon Knight, She-Hulk, Obi-Wan Kenobi et Andor.