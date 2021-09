Disney anticipe un réajustement des contrats, après le procès de Scarlett Johansson – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, s’est exprimé cette semaine sur les réajustements contractuels qui doivent être mis en œuvre face aux changements de fenêtres de projection de films, accélérés par la crise sanitaire. Il a expliqué comment les accords d'”il y a trois ou quatre ans” ne répondent malheureusement pas aux circonstances délicates actuelles.

“Nous avons un accord qui a été conçu sous un certain ensemble de conditions et qui a en fait abouti à la sortie d’un film dans des conditions complètement différentes, il y a donc un petit réalignement en cours en ce moment”, a noté l’exécutif lors d’une récente conférence avec des investisseurs ( passant par).

Et j’ajoute :

« En ce moment, nous avons une sorte de position intermédiaire où nous essayons de bien faire avec le talent. Je pense que le talent essaie de bien faire avec nous, et nous cherchons juste comment combler l’écart.

Chapek s’attendrait à ce que les prochains pactes entre l’entreprise et le talent clarifient, par exemple, comment la question de la rémunération sera traitée si un certain film est contraint de faire sa première dans une modalité alternative. C’est-à-dire quel type ou pourcentage de revenus une actrice ou un acteur vedette recevra-t-il si son long métrage est présenté en streaming et pas exclusivement dans les cinémas.

Lors de la même conférence, l’exécutif a assuré que le talent continue d’être “l’atout le plus important” de l’entreprise. Il a également garanti que les compensations continueront d’être accordées “de manière équitable, selon les termes des contrats qu’ils ont conclus avec nous”.

La pandémie de COVID-19 est venue changer les règles du jeu. En raison de ses effets négatifs sur la diffusion des films, il est impossible pour les grands studios de s’en tenir à certains plans de distribution originaux. Désormais, un film destiné au grand écran peut se retrouver directement sur une plateforme numérique, en supposant que cela convienne à l’entreprise. Cependant, ces modifications de dernière minute ne sont pas sans controverses et litiges. Qu’il suffise de se rappeler que Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour avoir donné à Black Widow une première simultanée en salles et en streaming. Mais la Maison de la souris chercherait à prévenir ce genre de conflit par un réajustement des contrats de talents.

Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, s’est exprimé cette semaine sur les réajustements contractuels qui doivent être mis en œuvre face aux changements de fenêtres de projection de films, accélérés par la crise sanitaire. Il a expliqué comment les accords d'”il y a trois ou quatre ans” ne répondent malheureusement pas aux circonstances délicates actuelles.

“Nous avons un accord qui a été conçu sous un certain ensemble de conditions et qui a en fait abouti à la sortie d’un film dans des conditions complètement différentes, il y a donc un petit réalignement en cours en ce moment”, a noté l’exécutif lors d’une récente conférence avec des investisseurs ( passant par).

Et j’ajoute :

« En ce moment, nous avons une sorte de position intermédiaire où nous essayons de bien faire avec le talent. Je pense que le talent essaie de bien faire avec nous, et nous cherchons juste comment combler l’écart.

Chapek s’attendrait à ce que les prochains pactes entre l’entreprise et le talent clarifient, par exemple, comment la question de la rémunération sera traitée si un certain film est contraint de faire sa première dans une modalité alternative. C’est-à-dire quel type ou pourcentage de revenus une actrice ou un acteur vedette recevra-t-il si son long métrage est présenté en streaming et pas exclusivement dans les cinémas.

Lors de la même conférence, l’exécutif a assuré que le talent continue d’être “l’atout le plus important” de l’entreprise. Il a également garanti que les compensations continueront d’être accordées “de manière équitable, selon les termes des contrats qu’ils ont conclus avec nous”.

Source : CinéPremière