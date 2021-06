Disney + apporte un grand changement à la façon dont il publie les séries originales – .

in

Pendant des années, vendredi a été le jour où la plupart des grands services de streaming ont sorti les nouveaux épisodes ou les nouvelles saisons de leurs émissions originales. Quand une toute nouvelle saison de Stranger Things ou Ozark arrive sur Netflix, c’est toujours un vendredi. Lorsque de nouveaux épisodes de The Boys arrivent sur Amazon Prime Video, ils sortent le vendredi. La fin de la semaine semble être un ajustement naturel, car les téléspectateurs ont tout le week-end pour rattraper un nouvel épisode ou se gaver d’une saison entière. Mais Disney fait bouger les choses sur son service de streaming en déplaçant toutes ses grandes premières à mercredi.

Au début du mois dernier, Disney a révélé dans un tweet que la première de Loki des studios Marvel avait été déplacée du vendredi 11 juin au mercredi 9 juin. “Mercredi sont les nouveaux vendredis”, a déclaré Tom Hiddleston (Loki lui-même) dans une courte vidéo annonçant la nouvelle date de sortie sur Disney +.

Le passage au mercredi semble avoir été un succès pour le streamer, car à partir de juillet, chaque série originale Disney + commencera à être diffusée un mercredi.

Disney a partagé son calendrier de diffusion pour juillet plus tôt cette semaine, et chaque série originale qui devait faire ses débuts sur le service de streaming le mois prochain va maintenant commencer à diffuser mercredi. Monsters at Work – une émission qui reprend juste après le film original de 2001 – a été déplacée du 2 au 7 juillet. La série de suites en direct de Turner & Hooch a été déplacée du 16 au 21 juillet. Et la nouvelle série animée Chip ‘N’ Dale : Park Life se déplace du 23 au 28 juillet.

Selon The Hollywood Reporter, cela sera également vrai en août, avec Growing Up Animal et Short Circuit saison 2, chacun étant publié un mercredi au lieu d’un vendredi également.

Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que l’impulsion du changement était le volume considérable de contenu original produit pour Disney +. Alors que les plus grandes émissions de Netflix font leurs débuts le vendredi, les émissions originales, les films et les offres spéciales tombent tous les jours de la semaine sur le service de streaming. Afin de diffuser son contenu, Disney + déplacera toutes ses séries originales le mercredi – y compris les émissions Marvel et Star Wars – mais les films originaux continueront de se dérouler le vendredi.

Disney n’a pas encore partagé de chiffres précis concernant l’audience de Loki sur Disney +, mais comme le rapporte Deadline, les dernières statistiques de Samba TV montrent que le premier épisode de la nouvelle série a atteint 2,5 millions de vues aux États-Unis en cinq jours. À titre de comparaison, le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier a atteint 1,8 million de foyers, tandis que WandaVision a atteint 1,6 million.

À condition que ces chiffres soient exacts, les paris de mercredi ont déjà porté leurs fruits, et le succès de Loki a peut-être été ce qui a poussé la société à déplacer toutes ses séries originales.

