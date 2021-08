Disney + atteint 116 millions d’abonnés alors que la société annonce de solides bénéfices au troisième trimestre

Disney a annoncé jeudi les résultats de son troisième trimestre fiscal 2021 avec des chiffres qui dépassent les attentes de Wall Street. Avec un chiffre d’affaires de 17,02 milliards de dollars, la société a révélé le nombre étonnant de 116 millions d’abonnés à Disney + seul.

Tel que rapporté par CNBC, les analystes s’attendaient à ce que la société compte environ 114 millions d’abonnés Disney + au cours du dernier trimestre. La plateforme de streaming avait déjà enregistré 103,6 millions d’utilisateurs au deuxième trimestre 2021. La société a pour objectif d’atteindre au moins 230 millions d’abonnés Disney+ d’ici 2024.

En plus d’avoir un contenu classique aimé par les gens, Disney + dispose également d’un solide catalogue de nouveaux films et séries exclusifs, qui comprend plusieurs émissions de télévision Marvel telles que “Loki” et “WandaVision”, la franchise Star Wars et la nouvelle production “High School Musical the Musical the Series », qui a récemment sorti sa deuxième saison exclusivement sur Disney +.

La plateforme a également été choisie pour la première de longs métrages comme “Luca” et “Cruella”, sans oublier la première simultanée de “Black Widow” en salles et sur Disney+ avec Premier Access.

Disney a également enregistré 14,9 millions d’abonnés ESPN + et 42,8 millions d’abonnés Hulu (tous deux détenus par Disney) au cours du dernier trimestre.

Des recherches menées plus tôt cette année ont révélé que Disney+ détenait environ 13 % de la part de marché des services de streaming aux États-Unis, tandis que Netflix était toujours numéro un avec 31 %. Quant à Apple TV+, la plateforme de la société basée à Cupertino n’avait que 3% de part de marché aux États-Unis fin 2020.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :