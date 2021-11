Disney augmente les prix pour les abonnés Hulu + Live TV, mais offre un bel avantage

Hulu augmente à nouveau ses prix, mais cette fois, l’augmentation affecte les abonnés de son service de télévision en direct. Comme l’a noté Variety, la société augmentera le coût de ses options d’abonnement à la télévision en direct de 5 $ par mois.

Cela portera le prix à 70 $ par mois, ce qui le place au-dessus de services concurrents comme YouTube TV. Cependant, le service de streaming offre 4K sans frais supplémentaires sur la plupart des meilleurs appareils de streaming. De plus, Disney adoucit apparemment le pot en regroupant Disney + et ESPN + sans frais supplémentaires en guise de consolation pour l’augmentation des prix.

Cela ressemble à une belle consolation, étant donné que le forfait coûte normalement 73 $ par mois, et que Disney + et ESPN + coûtent respectivement 8 $ et 7 $. Pour les clients de la version sans publicité de Hulu + Live TV, le prix passera à 76 $ par mois, ce qui est légèrement moins cher que le coût de 79 $ du prix Disney Bundle.

Cependant, ce n’est pas la première augmentation de prix à laquelle les clients de Hulu sont confrontés ces derniers temps. Le 8 octobre, les abonnements de niveau inférieur de Hulu ont augmenté de 1 $ afin de déplacer les clients actuels et nouveaux vers le Disney Bundle.

Clients de Fur Hulu qui sont intéressés par Disney+ et/ou ESPN+, nous pouvons vous expliquer comment passer de Disney+ au Disney Bundle. Cependant, si vous êtes actuellement abonné à Live TV, vous n’aurez rien à faire lorsque le changement sera mis en ligne, et cela se produira automatiquement, tant que votre e-mail pour les services respectifs est le même.

La nouvelle tarification entrera en vigueur le 21 décembre, donnant aux abonnés un mois pour se préparer au changement.