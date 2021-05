Disney + avance la première de Loki pour le 9 juin; les chapitres seront publiés tous les mercredis – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Disney + a avancé du 11 au 9 juin la première de Loki, la nouvelle série Marvel qui succédera à Wandavision et au récent The Falcon and the Winter Soldier.

La décision modifiera également le calendrier de l’entreprise, puisqu’elle lancera désormais de nouveaux épisodes le mercredi au lieu du vendredi, comme elle le fait depuis la première du succès The Mandalorian, qui a prolongé l’univers de Star Wars.

De plus, la franchise de super-héros a trois autres séries prévues pour 2021: Et si…, Mme Marvel et Hawkeye.

Dans la section cinématographique, Marvel Studios sortira Black Widow en juillet; Shang-Chi et la légende des dix anneaux en septembre; Eternals, avec Angelina Jolie et Salma Hayek, en novembre et Spiderman 3, avec Tom Holland et Zendaya, en décembre.

En mars 2022, ce sera au tour du Docteur Strange dans le multivers de la folie, le deuxième volet de la saga mettant en vedette Benedict Cumberbacth; en mai Thor, amour et tonnerre, avec Taika Waititi à la direction de Chris Hemsworth, et en juillet Black Panther, Wakanda forever, qui perdure malgré la mort de Chadwick Boseman.

Les merveilles arriveront en novembre 2022; Ant Man & The Wasp: Quantumania, en février 2023, et enfin, le troisième volet de Guardians of the Galaxy en avril 2023.

Source: Cependant