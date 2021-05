Disney célèbre déjà Halloween avec un premier aperçu du remake du tout premier DCOM

Avant la première de Under Wraps plus tard cette année, les fans de DCOM peuvent être pompés pour Halloween six mois plus tôt avec la soirée de programmation «Halfway To Halloween» de Disney Channel qui aura lieu ce samedi 1er mai à 19 h HE / PT. Pendant la nuit, il y aura plus de regards spéciaux sur Under Wraps, ainsi que des épisodes sur le thème d’Halloween pour Big City Greens, Raven’s Home et Jessie, ainsi qu’une projection du film original de 1998, Halloweentown. Quelqu’un d’autre est-il prêt à commencer son costume d’Halloween entre «À mi-chemin de Halloween» et la nuit effrayante?