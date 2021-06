Disney Channel Classic ‘The Proud Family’ Getting Woke Reboot Feat. Papas gays interraciaux ⋆ 10z viral

Une autre émission pour enfants préférée de la dernière génération de jeunes est victime d’un réveil encore plus militant. Le mois dernier, Entertainment Weekly a enfin dévoilé les nouveaux personnages LGBTQ comme l’enfer de son prochain redémarrage de Proud Family. Oui, la série a maintenant un couple de pères homosexuels interracial, qui, pourrions-nous ajouter, sont les fiers parents d’un autre nouveau personnage, un militant en herbe de la justice sociale.

Eh bien, cela met certainement le fier dans la famille fier.

Le redémarrage, qui devrait être diffusé sur DisneyPlus en 2022, ne cache pas son engagement envers l’esprit de famille radical et anti-traditionnel de l’époque. Il suffit de regarder le nom de l’émission, The Proud Family: Louder and Prouder. Bien sûr, le spectacle est à la hauteur de l’euphémisme, avec EW annonçant que l’acteur gay hollywoodien Zachary Quinto et l’acteur trans Billy Porter joueront un couple gay interracial.

Le point de vente a écrit: «Zachary Quinto et Billy Porter rejoignent la prochaine série animée en tant que Barry Leibowitz-Jenkins et Randall Leibowitz-Jenkins, respectivement. Les personnages sont des parents adoptifs métis. Oh wow, c’est révolutionnaire.

Et mieux encore, les deux papas gays – dont l’un est blanc, tandis que l’autre est noir – élèvent un supporter BLM/Antifa en herbe. Eh bien, EW a qualifié leur fille adoptive de «l’activiste de 14 ans Maya Leibowitz-Jenkins», mais nous savons exactement ce qu’ils recherchent. Mais vraiment, si Maya Leibowitz-Jenkins est si réveillée, n’aurait-elle pas un problème avec le fait que son père afro-américain soit marié à un homme blanc ?

Eh bien, à tout le moins, nous devrions nous attendre à de longues conférences de Maya envers son père blanc sur sa coopération tacite avec le racisme systémique américain.

Il est également normal que le nouveau personnage soit interprété par l’ancienne star de Disney Channel, Keke Palmer, une actrice et partisane du BLM qui a tenté de convaincre les gens que le président Trump essayait de déclencher une guerre raciale en 2020; peu importe le chaos que les gauchistes violents visitaient dans les villes américaines.

Et l’éveil ne s’arrête pas là. Apparemment, un personnage de la série originale – Michael, le meilleur ami du personnage principal Penny – semble revenir en tant que personnage non binaire avec des tresses roses et d’autres traits féminins. EW a décrit le personnage mis à jour “comme un pionnier non conforme, servant des regards féroces à l’école et sur le terrain de basket.”

Eh, à en juger par la photo, “Michael” semble être plus à l’aise dans un vlog beauté YouTube. Mais je suppose que c’est juste nous, néandertaliens, jugeant un livre par sa couverture.

Mais à quoi d’autre pouvons-nous nous attendre de Disney ces jours-ci ? Le méga géant des médias a cultivé certains des souvenirs d’enfance les plus chers, pour les écraser brutalement des années plus tard. Demandez à n’importe quel fan inconditionnel de Star Wars. Maintenant, il semble que même une comédie pour enfants légère sur une famille afro-américaine délicieusement dysfonctionnelle ne puisse échapper au révisionnisme éveillé.