Disney Channel Hunks : où sont-ils maintenant ?

Prêt à revivre votre coup de cœur d’enfance ?

Puisque nous avons Disney + pour satisfaire tous nos caprices liés à Disney Channel, nous avons pensé que c’était le bon moment pour revenir sur certains de ces beaux mecs (qui pouvaient ou non être de vrais beaux mecs à l’époque) qui ont repris nos écrans et captivé les cœurs lorsque nous étions enfants, préadolescents, adolescents et même jeunes adultes. (OK, et les adultes aussi.)

De nos jours, si vous êtes comme nous, vous vous demandez peut-être où se trouvent certains de ces béguins. Ils ont des enfants ? Agissent-ils encore ? Eh bien, nous avons fait le gros du travail (et googler) pour vous et avons trouvé toutes les réponses que vous avez sur les gars qui ornaient autrefois le mur de votre chambre à l’époque.

Et tandis que certains vous pouvez toujours voir à la télévision sur une base hebdomadaire, d’autres se sont retirés d’Hollywood. Mais peu importe où ils se trouvent dans la vie, nous les aimons tous également.