Disney Channel présente son premier rôle indo-américain dans le tournage d’un film original

in

Manjari Makijany a certainement atteint « contemporain et accessible ». En tant que spectateur, les éléments culturels tout au long de Spin ont fourni une fenêtre sur quelque chose d’inconnu mais de relatable. Indépendamment de la fête spécifique, nous célébrons tous quelque chose. Chaque famille a quelque chose d’unique dans son unité familiale, comme la famille de Rhea qui possède un restaurant. De la nourriture et des costumes à la célébration de Holi, la célébration de la culture indienne par Spin est absolument magnifique.

Avantika est le choix parfait en tant que star de Spin. Non seulement sa performance est phénoménale, mais elle respire la confiance et la grâce qui sont vraiment fascinantes à regarder. Elle est aussi humble, comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous où on lui propose le rôle de Rhéa (essayez de ne pas pleurer, j’ai échoué.)