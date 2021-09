“Disney Classic Games Collection” ajoute Aladdin SNES et “toutes les versions” du livre de la jungle

in

Image : Disney/Vierge

En août, une évaluation de l’ESRB a révélé la version Switch 2019 Jeux classiques de Disney : Aladdin et le roi lion serait reconditionné avec Le Livre de la Jungle.

Une mise à jour sur cette nouvelle collection – simplement intitulée ‘Collection de jeux classiques Disney‘ – a maintenant confirmé que “toutes les versions” du livre de la jungle seront incluses, ainsi que l’ajout de la version 1993 Super Nintendo d’Aladdin, qui a été développée par Capcom.

Voici un aperçu du nouvel emballage qui sera disponible à l’achat en novembre :

“Maintenant avec toutes les versions d’Aladdin & The Jungle Book – The Original 16-Bit Classics”

Image : via Vooks

Aladdin inclura apparemment des ajustements de difficulté, des changements de caméra et des “surprises supplémentaires”, et tous les autres jeux incluent des “mises à jour” vers des graphiques 1080p, la possibilité de revenir en arrière ou d’avancer rapidement et une fonction de sauvegarde rapide.

Voici la liste complète des jeux inclus dans cette collection :

– Disney’s Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney’s Aladdin – Final Cut : Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Version démo : Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Version japonaise : Sega Mega Drive

– Disney Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney Le Roi Lion – Version japonaise : Sega Mega Drive

– Disney Le Livre de la Jungle : SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

On ne sait pas pour le moment si les propriétaires actuels de Jeux classiques de Disney : Aladdin et le roi lion devra débourser pour cela, ou recevra ce contenu sous forme de mise à jour gratuite lorsque la nouvelle collection sera mise en vente en novembre.

Êtes-vous enthousiasmé par le fait que Le Livre de la Jungle rejoigne cette collection ? Qu’en est-il de la version SNES d’Aladdin ? Laissez un commentaire ci-dessous.