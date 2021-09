Disney Classic Games Collection arrive sur les consoles et les PC de la génération actuelle

Disney Classic Games Collection a été annoncé pour PC, PS4, Switch et Xbox One.

Les Collection de jeux classiques Disney contiendra à la fois les jeux Aladdin, The Jungle Book et The Lion King, a annoncé Nighthawk Interactive.

Les jeux 16 bits vous permettent de jouer à des personnages Disney tels que Aladdin, Simba et Mowgli et la possibilité de jouer à plusieurs versions de chaque jeu et de découvrir de nouvelles fonctionnalités, améliorations, modes de jeu, sauvegardes de jeu faciles et options d’affichage.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les nouvelles options d’affichage et les visuels mis à jour incluent des graphiques 1080p et des améliorations pour les téléviseurs HD modernes, des proportions et des bordures d’écran réglables, des options de filtre personnalisées conçues pour reproduire les téléviseurs CTR classiques et d’autres types d’écran populaires.

Et si vous achetez l’édition commerciale, elle est livrée avec l’un des quatre manuels d’instructions de style rétro.

Voici tout ce à quoi vous pouvez vous attendre :

La collection élargie – Jouez à plusieurs versions différentes des jeux bien-aimés Aladdin, The Lion King et The Jungle Book qui ont été créés au fil des ans, y compris les versions console et portable. Cette combinaison incroyable en fait la meilleure édition à ce jour de Disney Classic Games.

Les DEUX consoles 16 bits Aladdin sont incluses – Pour la première fois depuis leur sortie originale. À la demande générale, deux jeux Aladdin complètement différents et tout aussi adorés sont enfin disponibles et améliorés pour les consoles modernes. Quel jeu d’Aladdin est VOTRE préféré ?

Caractéristiques modernes – Rembobiner instantanément n’importe quel jeu en temps réel pour réessayer les zones difficiles, afficher les parties de jeu complètes avec la possibilité d’avancer, de sauter et de commencer à jouer à tout moment, et enregistrez rapidement vos progrès et continuez votre aventure où et quand vous vouloir.

Caractéristiques du musée – Faites un voyage dans les coulisses et apprenez-en plus sur la création de ces jeux incroyables. Regardez des interviews vidéo avec les équipes de développement d’origine ou explorez de nombreuses galeries contenant des centaines d’images conceptuelles HD inédites et d’actifs marketing.

Bande sonore – Écoutez toutes les bandes sonores de tous les jeux dans les lecteurs de musique inclus. La possibilité de répéter et de mélanger les chansons est également prise en charge. Profitez de versions 16 bits de chansons classiques comme « A Whole New World », « I Just Can’t Wait to Be King » et « The Bare Necessities » !

Une version étendue des précédents jeux classiques Disney : Aladdin et le roi lion, sortis en 2019, la collection de jeux classiques Disney sortira cet automne.