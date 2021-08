Disney+ commence à diffuser dans trois autres pays

L’offre de streaming de Disney continue de croître, et au cours de la dernière année, nous avons vu les installations plus que doubler sur le Play Store. Bien que cette expansion ait été aidée par la sortie d’une programmation cinématographique et épisodique de haut niveau, aidant à attirer les téléspectateurs, nous ne pouvons pas nier qu’une partie de celle-ci a été motivée simplement en rendant le service disponible dans de plus en plus de domaines. Maintenant, la dernière poussée d’expansion voit Disney + arriver dans une poignée de pays d’Asie du Sud-Est.

À partir de novembre, Disney+ sera disponible pour les abonnés en Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan. Ils rejoindront une foule d’autres pays de la région qui ont déjà accès à Disney +, bien que cette liste n’inclue manifestement pas la Chine continentale.

En plus du lancement du service dans ces domaines, nous entendons également parler d’une mise à niveau pour les fans de Disney + au Japon, où à partir d’octobre, ils pourront profiter d’un “contenu de divertissement général supplémentaire”. Pour le bien de ces téléspectateurs, nous espérons que cela s’avérera beaucoup plus excitant que l’étiquette utilisée pour le décrire.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix des abonnements pour ces nouveaux lancements.