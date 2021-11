Disney+ compte 118,1 millions d’abonnés deux ans après son lancement

Disney+ compte désormais plus de 118 millions d’abonnés payants dans le monde, a annoncé aujourd’hui Disney dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2021 [PDF]. Le service de streaming a gagné 2,1 millions d’abonnés au cours du dernier trimestre et 44,4 millions d’abonnés au cours des 12 derniers mois.



En novembre 2020, Disney+ comptait 73,7 millions d’abonnés, sa croissance au cours de la dernière année a donc été astronomique. Disney+ a dépassé toutes les attentes depuis son lancement en novembre 2019. Lorsque le service est sorti pour la première fois, Disney a déclaré vouloir atteindre 60 à 90 millions d’abonnés d’ici 2024, une étape qu’il a franchie avant la fin de 2020.

Disney s’attend désormais à avoir 230 à 260 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2024, et si Disney atteint cet objectif, Disney+ aura plus d’abonnés que Netflix aujourd’hui. En octobre 2021, Netflix comptait 213,5 millions d’abonnés dans le monde.

Netflix et Disney+ sont deux des services de streaming les plus populaires, avec un nombre d’abonnés qui dépasse d’autres services comme Hulu et Apple TV+. Hulu compte 43,8 millions d’abonnés, mais Apple n’a jamais partagé de numéros d’abonnés pour ‌Apple TV+‌.

‌Apple TV+‌ et Disney+ ont été lancés en même temps, mais Disney+ a connu une croissance beaucoup plus rapide en raison de son catalogue de contenu Disney, Marvel et Star Wars, ainsi que de nouvelles émissions populaires comme « The Mandalorian », « WandaVision », « Loki » et « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

Apple travaille dur pour renforcer sa sélection de films et d’émissions de télévision originaux, mais il faudra des années à ‌Apple TV+‌ pour disposer d’un catalogue capable de rivaliser avec les offres d’autres services de streaming.

En avril, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’Apple TV+ allait « très bien » et qu’Apple se sentait « vraiment bien » quant à la situation de ‌Apple TV+‌.