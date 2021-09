Disney + continue de diffuser ‘Andi Mack’ en intégralité dans un pays malgré l’affaire de sexe d’enfant de Star

La série Disney Channel Andi Mack est entrée dans l’histoire en tant que première émission de la chaîne à inclure un personnage principal gay, mais les fans américains ne trouveront pas la plupart des épisodes de l’émission sur Disney +. En fait, seule une poignée d’épisodes de la série sont sur la plate-forme, dont seulement deux de la première saison. Cela est probablement dû à la présence de l’acteur Stoney Westmoreland, qui a été licencié en 2018 après avoir été arrêté pour avoir prétendument tenté d’organiser une rencontre sexuelle avec un adolescent de 13 ans. Cependant, il a été découvert qu’il existe un endroit dans le monde où chaque épisode d’Andi Mack est disponible.

Plus tôt cette semaine, Deja Viewstream a partagé des captures d’écran semblant montrer tous les épisodes d’Andi Mack sur Disney + au Japon. “Chère [Disney+]: Veuillez expliquer cette hypocrisie. Ce n’est pas acceptable. Un prédateur est un prédateur dans tous les pays », a noté le site. « PAS OK pour donner au Japon la série complète d’Andi Mack et prétendre que chaque épisode dans lequel il se trouve n’existe pas aux États-Unis et dans d’autres pays. TOUT OU RIEN.” Deja Viewstream a également noté que tous les épisodes d’Andi Mack sont disponibles sur les plateformes de VOD comme YouTube, Google Play et Prime Video d’Amazon.

Westmoreland a été arrêté en décembre 2018 et inculpé de six crimes d’État après avoir prétendument organisé une rencontre avec une personne qu’il croyait être un garçon de 13 ans en ligne, a rapporté le Salt Lake City Tribune. Disney a licencié Westmoreland après son arrestation dans l’Utah, où Andi Mack a été filmé. En janvier 2019, Westmoreland a également été inculpé devant un tribunal fédéral pour coercition et incitation. En janvier 2020, Westmoreland a passé un week-end en prison pour avoir enfreint les conditions de sa probation. Son procès devait commencer le 30 mars 2020. Westmoreland a joué le grand-père d’Andi, Henry “Ham” Mack, dans la série. Ses scènes de la saison 3 ont été éditées avant leur diffusion.

Andi Mack a fait ses débuts sur Disney Channel en 2017 et a couru trois saisons. La série a attiré l’attention en mettant en vedette Cyrus Goodman, joué par Joshua Rush, le premier personnage ouvertement gay à apparaître dans une série de Disney Channel. L’émission a remporté le GLAAD Media Award for Outstanding Kids & Family Programming et a été nominée pour un Peabody Award en 2018. La série a été créée par Terri Minsky, qui a également créé Lizzie McGuire et Less Than Perfect.

Peyton Elizabeth Lee, qui a joué le rôle du personnage principal, joue désormais dans la dernière série originale de Disney +, Doogie Kamealoha, MD, un redémarrage de Doogie Howser, MD De nouveaux épisodes de la série sont publiés le mercredi. Bien que Neil Patrick Harris ne soit pas impliqué, le Doogie Howser original a donné son sceau d’approbation à la série. “Je pense qu’il est entre de très bonnes mains”, a déclaré Harris à Variety en février. “J’ai l’impression que c’est un projet passionnant pour beaucoup et j’ai hâte de le voir.”