Disney + Day apporte de nouvelles versions et une offre d’inscription

Le vendredi 12 novembre est le Disney+ Day, marquant les deux ans du lancement du service. Pour célébrer, une multitude de nouveaux contenus sont publiés et il existe également un accord d’inscription.

Nouveau contenu pour Disney+ Day

De nouveaux originaux et d’autres contenus sont ajoutés au service pour la journée Disney+ :

The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los AngelesMarvel Assembled: The Making of Shang-Chi et la légende des dix anneauxMarvel Studios Legends: HawkeyeSpinFancy Nancy Saison 3Shang-Chi et la légende des dix anneauxJungle CruiseHome Sweet Home AloneOlaf présente, Frozen FeverPapermanThe Ballad of NessieFeastGet a Horse!The Little MatchgirlTick Tock Tale,Tangled Ever AfterCiao AlbertoLes Simpsons dans PlusaversaryLe monde selon Jeff GoldblumSous le casque : l’héritage de Boba FettMarvel Studios’s spécial Disney+ Day 2021Entrelazados

Dopesick arrive également sur les marchés internationaux

Offres d’inscription

Jusqu’au dimanche 14 novembre, une offre de lancement est également disponible le jour de Disney+. Les nouveaux clients éligibles peuvent bénéficier d’un mois de service pour 1,99 $ US, avant de revenir au prix mensuel normal de 7,99 $ US.

Disney+ a été lancé quelques jours seulement après la première mise en ligne d’Apple TV+, et compte tenu de la gamme de contenus disponibles, il y avait aussi plus d’enthousiasme à ce sujet. En août 2021, Disney+ comptait plus de 116 millions d’abonnés dans le monde. Cependant, la participation a diminué et seulement 2,1 millions d’utilisateurs ont été ajoutés au dernier trimestre, a rapporté .. Peut-être que ces offres Disney + Day susciteront une foule de nouvelles inscriptions.