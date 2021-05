Disney dévoile “ Onyx Collective ”, dédié aux créateurs de couleurs et aux voix sous-représentées ⋆ .

Twitter

Lundi (17 mai) Dana Walden, président de Entertainment, Walt Disney Television, a annoncé Collectif Onyx, une nouvelle marque de contenu sur Hulu conçue pour organiser une sélection de divertissements haut de gamme par des créateurs de couleurs et des voix sous-représentées. Onyx Collective sera dirigé par Tara Duncan, qui dirige cet effort depuis son annonce l’année dernière, tout en poursuivant son rôle de présidente de Freeform.

Selon le communiqué de presse, Onyx Collective est le reflet de l’engagement de Disney General Entertainment en faveur d’une narration inclusive de la part de créateurs de couleurs qui résonnent aux États-Unis et dans le monde entier. Hulu servira de domicile principal aux titres Onyx Collective, bien que la liste des créateurs de la marque Onyx Collective aura accès à toutes les plateformes Disney. Certains titres seront également disponibles à l’international sur Disney + dans le cadre de l’offre de divertissement générale Star.

«Notre industrie est infiniment enrichie par les incroyables talents de créateurs de couleur émergents et établis. Le lancement d’Onyx Collective nous permet d’être les meilleurs partenaires de ces créateurs, en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour faire de leur mieux », a déclaré Walden. «Tara Duncan est une dirigeante douée avec des instincts fantastiques. Avec elle à la tête de cette équipe talentueuse, nous avons l’opportunité de raconter des histoires transformatrices qui représentent authentiquement notre public et sont essentielles à notre succès.

Duncan a déclaré: «Nous construisons une maison où les créateurs de couleurs sont inspirés, responsabilisés et ont un accès sans précédent pour atteindre des publics du monde entier. Cette approche tournée vers l’artiste fera d’Onyx Collective synonyme d’idées divertissantes, courageuses et audacieuses racontées d’un point de vue distinct. Je suis émerveillé par l’opportunité et toutes les possibilités. »

Le documentaire récemment acquis, «Summer of Soul (… or, When the Revolution could not be Televised)», est le premier projet officiel sous la marque Onyx Collective. Le gagnant du Grand Prix du Jury et du Prix du Public au Festival du Film de Sundance sortira en salles par Searchlight Pictures et commencera à diffuser sur Hulu aux États-Unis le 2 juillet 2021. Le film sera également diffusé à l’international via l’offre Star sur Disney + sur une date à confirmer. De plus, produit par Oprah Winfrey et Lionsgate, le révolutionnaire «The 1619 Project», basé sur des documents du New York Times Magazine et de l’œuvre acclamée du même nom de Nikole Hannah-Jones, sera lancé sur Hulu à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Onyx Collective accueillera également des créateurs prolifiques, notamment l’accord global récemment annoncé avec l’écrivain, la comédienne Natasha Rothwell («Insecure», «SNL»). De plus, tous les titres non-Marvel produits par Ryan Coogler’s Proximity («Judas and the Black Messiah», «Black Panther») seront également dirigés par Duncan sous la marque Onyx Collective.