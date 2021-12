Disney + donne son feu vert à la suite de Shang-Chi – L’actualité de Chihuahua – Intrelíneas

Disney a donné son feu vert au cinéaste Destin Daniel pour réaliser la suite de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et une série Marvel exclusive pour sa plateforme, Disney +.

Selon Deadline, le projet fait partie d’un accord mondial exclusif sur plusieurs années entre les sociétés Disney, Marvel Studios et Onyx Collective de Daniel et Hulu.

EXCLUSIF : Disney a officialisé le retour de Destin Daniel Cretton pour écrire et réaliser la suite de #ShangChi | https://t.co/Wn9wszYx3O pic.twitter.com/4rsek5ulGz – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 6 décembre 2021

« Destin est un conteur puissant avec un goût impeccable dans la matière. Alors que nous continuons d’élargir notre liste, la voix unique de Destin aidera à inaugurer une liste de contenu passionnante pour notre public mondial », a déclaré à Deadline Tara Duncan, présidente de Freeform & Onyx Collective.

Shang Chi et la légende des dix anneaux mettant en vedette Simu Liu, Michelle Yeoh, Awkwafina et Tony Leung, le film Marvel représente le premier film de la société réalisé par un acteur asiatique et une distribution majoritairement asiatique.

En plus de la suite, Daniel travaille sur une nouvelle série Marvel pour Disney+. Jusqu’à présent, le nom de la série et la date de début de production de Shang-Chi sont inconnus.

Avec des informations de Cependant