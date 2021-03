Disney a des projets, de grands projets pour les xénomorphes. Ou alors il semble. Le portail britannique Small Screen a publié qu’une source de la société Il leur a révélé qu’il souhaitait promouvoir une nouvelle série. En fait, et selon les déclarations textuelles incluses dans l’article, plus qu’une franchise nous parlerions d’un « mégafranchise » qui comprendrait à la fois des films et des séries.

«Disney envisage actuellement de faire plus de films et de séries télévisées sur les droits de propriété qu’il détient sur Alien. Ils cherchent à voir si leur prochaine méga-franchise serait destinée à attirer plus d’abonnés adultes à Disney Plus et Hulu.», a sécurisé le contact qui leur a fourni les informations.

Et à la question de savoir si ce seraient des propositions qui abaisseraient le ton sombre et terrifiant toucher un public plus large et plus jeune, la même source a répondu que pas du tout. « Ces histoires futures seraient pleines d’action et d’horreur. Ils n’essaient pas de faire ces prochains films et séries pour un public classé PG-13. ».

Peut-être un aperçu de tout cela que nous avions déjà en décembre dernier, quand il a été officiellement annoncé que Noah Hawley, le créateur de Fargo Oui Légion, développerait une série de Extraterrestre pour la plateforme Hulu (aux États-Unis) et FX (dans le reste des marchés internationaux). « Cela ne se déroulera pas très loin dans le futur, et ce sera la première histoire d’Alien sur Terre. »expliqué John Landgraf, FX manager, au moment de la publication de la nouvelle.

Mais n’oublions pas que l’acquisition de la 20th Century Fox (désormais rebaptisée 20th Century Studios par Disney) également porté obtenir les droits d’une autre saga de science-fiction bien connue, celle de Prédateur. Et il semble que oui, que la Maison de la Souris préparerait également ses multiples projets autour de la saga qui a débuté en 1987 avec le long métrage de John McTiernan qui a joué Arnold Schwarzenegger.