Disney est impliqué dans un procès Covid de plusieurs millions de dollars qui aura d’énormes ramifications pour Hollywood

Ce n’est pas le premier cas récent d’un assureur et d’un studio se disputant sur ce qui relève d’une police et ce qui ne l’est pas, mais beaucoup surveillent cela de près car cela implique Disney et il y a beaucoup d’argent en jeu. Le tableau financier complet n’a pas été rendu public, mais sur la base des documents déposés par le tribunal, il y aurait actuellement au moins 10 millions de dollars en litige. Compte tenu du nombre d’arrêts programmés après une exposition à Covid, il y a aussi une tonne d’autres productions dans le même bateau, et il y en aura peut-être encore plus bientôt. Pour cette raison, la façon dont le juge statue en fin de compte aidera probablement à façonner d’autres décisions à l’échelle de l’industrie.