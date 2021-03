Disney + est le roi de la colline du streaming en ce moment – .

Les fans de Marvel avaient une nouvelle raison de se réjouir le week-end dernier, lorsque le premier épisode de la nouvelle série télévisée de super-héros du géant du divertissement The Falcon and The Winter Soldier a atterri sur Disney +.

En termes de ce que la nouvelle série nous a donné, les téléspectateurs, le premier épisode offrait une sorte de petit aperçu de la vie après les événements de Avengers: Fin de partie. Nous avons pu voir ce que sont Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) jusqu’à six mois après avoir été réintégrés, et nous avons appris que le monde était en ébullition. En ce qui concerne ce que cette nouvelle série Disney + a donné à la société qui l’a engendrée, Marvel a pu revendiquer un record: les débuts du Falcon et du soldat de l’hiver ont été classés comme la première de la série la plus regardée sur Disney + lors de son week-end d’ouverture, du 19 mars à mars. 22.

En effet, en regardant le reste du paysage du streaming cette semaine, la nouvelle émission a essentiellement dominé les offres concurrentes de tous les autres streamers en tête de la liste de notre dernier classement des émissions de télévision les plus regardées de la semaine.

La liste la plus récente provient, comme toujours, de l’équipe de Reelgood, le service de moteur de recherche en streaming qui fournit chaque semaine à . un aperçu des séries télévisées et des films en streaming les plus populaires à un moment donné parmi sa base d’utilisateurs. Vous pouvez consulter la liste complète de la semaine du 17 au 23 mars – qui, encore une fois, a été surmontée par le dernier drame de super-héros de Disney + – au bas de cet article.

Selon Marvel, la première du week-end dernier de The Falcon and The Winter Soldier rejoint les premières de la première série d’action en direct de Marvel, WandaVision, et la première de la saison deux de The Mandalorian de LucasFilm en tant que trois week-ends d’ouverture de la série Disney + Original les plus regardés depuis le streamer. lancé fin 2019.

Retrouvez nos héros dans le dernier épisode de The Falcon and The Winter Soldier de Marvel Studios et préparez-vous à en plonger dans un nouveau demain sur @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/I0TWXY2Tdk – Marvel Studios (@MarvelStudios) 25 mars 2021

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver a reçu un accueil assez solide dans l’ensemble jusqu’à présent, après avoir obtenu un score moyen de 93% au tomate et 78% d’audience moyenne sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article. Parmi les raisons pour lesquelles celui-ci, ainsi que la précédente offre Disney + de Marvel, WandaVision, ont suscité un tel buzz en ligne a à voir avec leur gestion adroite des problèmes d’adultes tels que le chagrin et la course, plutôt que d’être simplement des véhicules pour présenter des super-héros après un héros d’action bien usé. tropes. Comme notre publication sœur Variety l’a noté à propos de Falcon, nous y voyons: «Sam doit faire face au fait d’être un homme noir qui reçoit le manteau de Captain America par (un très vieux) Steve Rogers, à une époque où les questions de race et de représentation sont à l’avant-garde d’une conversation nationale tendue. Et la première montre également que, à mesure que la série se poursuit, Sam et Bucky devront affronter la façon dont le Blip a mis le monde entier dans la tourmente, tandis qu’un groupe résistant appelé Flag-Smashers tente de ramener un monde sans frontières nationalistes. Semble familier? »

En attendant, une fois que vous avez regardé le premier épisode de la nouvelle série à succès de Disney +, découvrez certains d’entre eux qui constituent le rappel de notre liste des 10 séries télévisées les plus regardées de Reelgood:

