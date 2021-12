Disney et Google concluent un nouvel accord YouTube TV, un jour après avoir retiré des chaînes

Cette baisse de prix de 15 $ sera honorée pour les abonnés actuels le mois prochain

Hier, les utilisateurs de YouTube TV ont reçu des nouvelles amères alors que les négociations entre Google et Disney se sont effondrées. En conséquence, les chaînes appartenant à Disney comme ESPN et FX – ainsi que les filiales locales d’ABC – ont été supprimées de la plate-forme. Bien que Google ait télégraphié cette nouvelle au cours des dernières semaines, cela n’a pas rendu la perte moins frustrante. Si vous aviez envisagé de passer aux offres de télévision en direct de Hulu, vous voudrez peut-être attendre, car un accord a déjà été conclu entre les deux sociétés.

Le compte Twitter de YouTube TV a annoncé que le service avait conclu un nouvel accord avec Disney pour ramener ses chaînes sur la plate-forme. Cette décision inclut que toutes les chaînes supprimées de sa liste hier retrouveront l’accès à ce contenu à partir d’aujourd’hui.

Malgré l’impact minime de ce différend de distribution sur les abonnés, YouTube TV honore sa promesse de réduction de prix. Bien que le prix de 65 $ par mois ait été rétabli pour les nouveaux membres, les utilisateurs actuels verront leur prochain mois de service chuter à seulement 50 $, comme l’entreprise l’a promis hier. Cette offre inclut également toute personne ayant mis fin à son abonnement hier pour s’inscrire à un concurrent. Tant que vous réactivez votre compte avant la fin de votre abonnement, vous bénéficierez d’un rabais de 15 $ sur votre prochaine facture. N’oubliez pas que ce prix n’est valable que pour un cycle mensuel.

Ce différend n’est pas la première fois que YouTube TV risque de perdre des chaînes. Comcast a presque retiré son contenu NBCUniversal de la plate-forme plus tôt cet automne, juste au moment où la saison de la NFL battait son plein. Heureusement, une prolongation de contrat à court terme a donné aux deux sociétés suffisamment de temps pour conclure un accord, évitant ainsi aux téléspectateurs de perdre l’une de leurs chaînes préférées. Alors que ces négociations entre Disney et Google sont allées un peu plus loin, il est bon de voir la programmation régulière déjà revenue dans les temps.

